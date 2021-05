Gloria Camila asegura que le da igual Kiko Jiménez

MADRID, 15 (CHANCE)

Desde que Gloria Camila y Kiko Jiménez rompiesen su relación sentimental, ambos han cogido caminos diferentes. La hija del torero se ha mostrado como antes, discreta ante los medios de comunicación y apostando por sus sueños como es su serie en televisión y un máster que está estudiando... mientras que su exnovio se ha metido de lleno en los platós de televisión para hablar de ella y su familia.

Hace unos días veíamos como Kiko Jiménez se quitaba el tatuaje que se puso cuando estaba con Gloria Camila y que tiene un significado para él que ya no tiene ningún tipo de sentido. Le hemos preguntado a la joven por esto y nos ha deja claro que el novio de Sofía Suescun forma parte de su pasado y le da igual que se borre el tatuaje que tenía con ella: "¡Me suda el pepe!".

La hija de Ortega Cano nos ha asegurado que está tan atareada con su trabajo y sus estudios que no tiene tiempo para nada: "Entre semana estoy en el trabajo y al máster" y por eso no está viendo el documental de su hermana, Rocío Carrasco: "No me da tiempo". por su parte, el novio de la joven aprovecha las cámaras para pregonar su amor por ella: "Sí quiero decir algo, que la amo" y se besan dentro del vehículo apasionadamente.