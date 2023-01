Gloria Camila asegura que ve a su padre muy feliz

MADRID, 28 (CHANCE)

Paloma García-Pelayo aseguraba este viernes en 'El programa de Ana Rosa' que José Ortega Cano y Ana María Aldón ya habrían firmado los papeles del divorcio, por lo que ya la única vinculación que tendrían sería para tratar temas referidos al hijo que tienen en común. Una información que el diestro no nos quiso confirmar ayer, aunque sí que se mostraba ante las cámaras de lo más cariñoso.

Su hija Gloria Camila ha querido seguir sus mismos pasos y no ha querido confirmar o desmentir que este trámite se haya llevado a cabo, simplemente nos ha asegurado que su padre "está siendo feliz no sé si soltero o casado". La joven ya advirtió hace unos meses que quería quedarse al margen de la polémica por el matrimonio de su padre y, hasta el momento, lo está haciendo.

Tampoco nos ha querido explicar porqué el torero no tenía tanta vida social cuando compartía su vida con Ana María, algo que se ha comentado en los platós de televisión, ya que estas salidas que estamos viendo en él los últimos meses las llevaría haciendo desde siempre, pero anteriormente sin la diseñadora. La joven ha dejado claro que "ahí no voy a entrar, lo siento, solo voy a decir que me alegro que papá esté feliz, yo soy feliz si él está feliz le deseo lo mejor de todo, y ya".

La hija del torero ha querido aclarar que, a pesar de que ahora se hable de la buena relación que tiene con él "siempre hemos tenido muy buena relación, pero ahora parece que es cuando se da cuenta la gente". Y es que últimamente vemos como padre e hija disfrutan de todos los eventos juntos, pero lo cierto es que antes de la pandemia también podíamos ver esta unión.