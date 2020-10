Gloria Camila bromea con el "secuestro" de Anabel Dueñas por parte de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

En los últimos días se ha comentado que la joven cantante viviría "abducida" por el famoso matrimonio, por quienes habría dejado a sus amigos de toda la vida

MADRID, 12 (CHANCE)

Este fin de semana se ha representado, en Boadilla del Monte, el espectáculo que Rocío Carrasco y Fidel Albiac producen sobre La más grande, "Que no daría yo por ser Rocío Jurado", protagonizado por Anabel Dueñas. La cantante, muy discreta, se ha convertido en la última polémica que rodea a la pareja, puesto que diferentes fuentes aseguran que han apartado a la joven de su entorno y sus amistades.

Gloria Camila, que como era de esperar no ha asistido a ver el musical sobre su madre, se ha mostrado bromista con este "secuestro" por parte de su hermana Rocío, de la que se siempre se ha dicho que es absorbente con sus amistades y que exige una lealtad y fidelidad total a ella. Pese a que asegura que "no sé de lo que me estáis hablando" acaba diciendo entre risas que "si hay un secuestro, que lo denuncie a la policía".

Además, la hija de Ortega Cano prefiere no opinar sobre el enfrentamiento que mantienen, mediáticamente, Jorge Javier Vázquez y Teresa Campos en la última semana, evitando posicionarse y confesar quién cree que tiene razón tras su tenso encontronazo.

Por último, la joven, que acaba de celebrar su primer aniversario con su novio, David, desmiente a su tío Amador Mohedano y asegura que no va a demandar a Marisa Martín Blázquez por asegurar que Rociíto le había mandado un mensaje para provocar un acercamiento entre ambas después de tantos años sin tener ningún tipo de relación. "Yo dije que mintiendo tanto sin asegurarse de la noticia eso es demandable", señala Gloria.