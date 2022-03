Gloria Camila califica la llamada entre Ana María Aldón y Conchi Ortega como "fuera de lugar".

MADRID, 28 (CHANCE)

La hija del torero confiesa no haber hablado con José Ortega Cano sobre la llamada telefónica por estar en la boda del primo de David García y él, en el doble bautizo de los nietos de José Luis López 'El turronero'. Asegura que no sacará el tema con su padre para no remover más las aguas.

Gloria Camila acusa a Ana María Aldón y a Conchi de utilizar 'Viva la vida' para mantener a la familia Ortega en el punto de mira de todos los medios de comunicación. También acusa la mujer y a la hermana de José Ortega Cano de reprocharse lo que pasó hace años en 'Supervivientes' y de no pasar página.

Ana María Aldón reprochaba a su cuñada por qué recibía tantos comentarios negativos de su parte, a lo que Conchi respondía que solo quiere que se lleve bien con su hermano. Gloria Camila asegura en 'Ya son las ocho' que estas conversaciones deberían tenerse en privado y solo deberían hacerse públicas las aclaraciones que sean necesarias.

Recuerda que tanto Ana María Aldón como Conchi Ortega son personas adultas y maduras y deberían saber diferenciar de lo que se puede hacer público y lo que debería permanecer privado. La colaboradora termina su intervención en el programa asegurando que no es de su incumbencia valorar qué hay de verdad en esa llamada telefónica.