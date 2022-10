Gloria Camila confiesa que sufrió un aborto cuando era novia de Kiko Jiménez

MADRID, 10 (CHANCE)

Gloria Camila continúa su aventura en 'Pesadilla en el Paraíso' y, demostrando que ha conseguido olvidarse de la presencia de cámaras y de lo que de ella se pueda estar diciendo en el exterior, ha revelado un episodio muy íntimo de su vida del que nunca se había hablado hasta ahora.

Y es que durante su relación con Kiko Jiménez sufrió un aborto. Así lo ha confesado durante una conversación muy íntima con sus compañeros Israel y Steisy, a los que ha contado cómo descubrió que se había quedado embarazada durante una Feria de Abril cuando ella y su entonces novio vivían en Sevilla: "Nunca lo he contado. No me venía la regla. Pasaron dos meses, fui a hacerme el test y era positivo".

Un auténtico bombazo que hasta ahora no habían contado ni Gloria ni Kiko, y del que la hija de José Ortega Cano ha evitado dar más detalles, dejando en el aire si este embarazo no llegó a término porque lo interrumpió de manera voluntaria o si, por el contrario, sufrió un aborto.

Además, la hermana de Rocío Carrasco ha vuelto a arremeter contra su exnovio, asegurando que su "fin" era cumplir 4 años de relación con ella y después sacar partido de su fallida historia de amor revelando intimidades en los platós: "Me fui a vivir con él a los siete meses de estar juntos. Me dejó semana y media después de hacer 4 años. Creo que ese era su objetivo: hacer cuatro años y ya".

Unas declaraciones que, imaginamos, no tardarán en tener respuesta por parte de Kiko Jiménez.