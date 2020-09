Gloria Camila desmiente a Alejandra Rubio y asegura que no está distanciada de Rocío Flores

MADRID, 29 (CHANCE)

Después de las informaciones que apuntaban a un distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano ha salido al paso de los rumores para desmentir, más tajante que nunca, a Alejandra Rubio, con la que asegura que jamás ha hablado de la hija de Rocío Carrasco. La joven, que no suele entrar en dimes y diretes, alza la voz para dejar más claro que nunca lo que su sobrina significa para ella.

- CHANCE: ¿Es cierto lo que comentó el otro día Alejandra Rubio que los que son malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos?

- GLORIA CAMILA: Voy a aclarar una cosa. Yo amo a mi sobrina y la amo por encima de todas las cosas. Es totalmente falso que yo tenga un problema con ella, que nos hayamos peleado, que hayamos discutido, que tenga celos como he leído... Nada. Todo lo bueno que le pase a ella yo me alegro igual que ella se alegra por mí todo lo bueno que me pase. Entonces, todo lo demás es falso y todo lo demás que hablen es mentira. De verdad, sólo quiero aclararte esto. Lo que yo hablé con Alejandra, ella me contó como opinión suya. Yo con Alejandra no he hablado jamás y menos de este tema. Yo si hablo con Alejandra es porque somos amigas, coincidimos de vez en cuando y tal, pero no hablo de nada más.

- CH: ¿Cómo puede sacar Alejandra algo que piensas tú?

- GLORIA: Es que no he visto eso, pero vamos.

- CH: Pues dijo que querías alejarte un poco del conflicto.

- GLORIA: No, no. Yo lo que he visto es que ella ha dicho que yo paso del conflicto este, que es verdad. Yo estoy cansada y paso de todos los conflictos así que, de verdad, es mentira y ya está. Gracias.

- CH: Pero dice que tú pasas del conflicto porque dices que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Esa fue la explicación que dio.

- GLORIA: No, ella dijo que yo creía que pensaba eso. De verdad, dejadme en paz que ya lo he aclarado. Gracias.