Gloria Camila desvela cómo se encuentra José Ortega Cano tras su operación de corazón

MADRID, 16 (CHANCE)

Este martes era un día muy importante para la familia de José Ortega Cano, puesto que tras varios meses encontrándose mal el diestro era sometido a un cateterismo para determinar si tenía que ser operado del corazón después de unos resultados poco satisfactorios de las pruebas coronarias a las que se sometió recientemente. Afortunadamente, todo ha salido bien y, el viudo de Rocío Jurado se recupera satisfactoriamente y en pocas horas podría recibir el alta hospitalaria.

Visiblemente preocupada por su padre, Gloria Camila era el último miembro del mediático clan en llegar al hospital puesto que, a pesar de la operación del diestro, la joven quiso cumplir con sus compromisos profesionales y no faltó al rodaje de la serie de TVE que protagoniza, 'Dos vidas'.

Después de comer, y con Ortega Cano ya despierto tras su paso por quirófano, la colombiana llegaba apurada y muy seria a la clínica, de donde la vimos salir viviblemente más animada - y aliviada por lo bien que había ido todo - varias horas después. Acompañada por su novio David, presente en todo momento en el hospital arropando a Ana María Aldón, Gloria Camila ponía rumbo a casa para descansar un poco y, muy feliz, nos contaba el último parte médico del maestro.

- CHANCE: Hola Gloria, por tu cara hay buenas noticias, cómo ha ido todo.

- GLORIA: Nada, todo muy bien, está estable, está bien, está tranquilo y muy bien. Al final ha salido todo bien así que estamos muy contentos y muy tranquilos.

- CH: Me imagino que además que le hecho de que tú y Ana María estéis al pie del cañón que se recuperará antes.

- GLORIA: Si, está contento, se ríe con todo. Muy bien.

- CH: Decían que estaba bajito de ánimos.

- GLORIA: No, pero yo es que llego y hago el payaso, se ríe y se alegra. Está bastante tranquilo y evidentemente era una operación necesaria y ya está, ahora está mucho más tranquilo, ya no hay ningún peligro.

- CH: Eran los stent, que se los tenían que cambiar.

- GLORIA: Sí, bueno, eso que lo cuenten ellos, yo ahí no entro en detalles.

- CH: Se sabe cuándo le dan el alta.

- GLORIA: No lo sé.

- CH: Se podría ir mañana a casa.

- GLORIA: Si.

- CH: Nos alegramos mucho.

- GLORIA: Muchísimas gracias y gracias por la paciencia, lleváis todo el día me imagino.

- CH: Son muchos años con él.

- GLORIA: Se hace de querer. Bien, muchísimas gracias por la atención, a todo el mundo y agradecéroslo.

- CH: A tu hermanito no le han dicho nada.

- GLORIA: Mi hermano ha hablado con él, sabe que está aquí y todo, pero no sabe nada más. Tiene 8 años.

- CH: Te tengo que preguntar, se habla del diario de tu madre, que de ahí se va a sacar todas las muestras de lo que va a decir tu hermana.

- GLORIA: Es que no sé nada de nada, te juro que no veo la tele lo suficiente como para enterarme de las cosas, me entero más por vosotros que por la tele.

- CH: Con tu sobrina bien, se dice que hay distanciamiento.

- GLORIA: No es real, todo bien, de hecho, ha estado en mi casa. Lo que pasa es que no lo publicamos para que no se sepa que estamos juntas.