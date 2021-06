Gloria Camila, dispuesta a un acercamiento con Rocío Carrasco

MADRID, 2 (CHANCE)

Gloria Camila se desmarca del resto de su familia. Así, después de que su tío José Antonio Rodríguez asegurase que no quiere nada de Rocío Carrasco, afirmase que es una marioneta en manos de la mente pensante de Fidel Albiac y confesase que no se creyó sus lágrimas de su sobrina en su docuserie - palabras que Ortega Cano y Amador Mohedano 'refrendaron' afirmando que a partir de ahora el marido de Gloria Mohedano sería el portavoz del clan - la actriz sorprende al desvelar que estaría dispuesta a tener un acercamiento con su hermana.

- CHANCE: Gloria, ¿qué te ha parecido la visita de tu hermana a Chipiona y al cementerio?

- GLORIA CAMILA: No lo he visto, lo siento.

- CH: Pero te consta que ha ido más veces aunque no haya coincidido con el día que va toda la familia*

- GLORIA CAMILA: Es que no sé decirte. No sabría decirte porque no lo sé.

- CH: ¿te parece lógica esta visita?

- GLORIA CAMILA: Me parece perfecto de verdad, es su hija.

- CH: ¿Le hiciste un guiño con el traje fucsia?

- GLORIA CAMILA: Ya que estáis voy a aclarar varias cosas, porque no sé cuando voy a poder aclararlo. Lo primero es que lo de ayer de 'Supervivientes' no lo dije para ofender a nadie, lo de Belén Rodríguez, ni como una falta de respeto ni nada, fue lo primero que me salió porque creo que no está siendo coherente con muchas cosas y yo la consideraba algo profesional es esto de los realities y creo que se está guiando por lo de fuera que ver realmente lo que es un concursante de 'Supervivientes' como es Olga. Creo que todo, todo, todo no creo que lo haga mal, pero bueno por eso me salió. Simplemente que no lo quise decir a malas ni menos para faltar el respeto ni como un insulto. La verdad. Y lo segundo, lo del traje rosa. De verdad que no ha sido con mala intención ni para ofender a nadie ni para provocar ni mucho con mala intención, lo de la fuente tampoco. He ido todos los años y Rocío tampoco es la primera vez que va y la verdad es que estoy fuera de toda esa historia y toda esa movida. Yo de verdad que igual que respeto a los demás también espero que se me respete a mí y no que se me cuestione todo lo que hago. Ya está.

- CH: Un guiño no para molestar sino todo lo contrario, ¿llevabas el mismo traje?

- GLORIA: ¿Y qué hacemos? Si es un programa grabado. Son no se cuantos capítulos, 14 creo, ¿qué hago? no me puedo poner un traje que se parezca porque van a decir... estamos sobrepasando unos límites que es decirle a la gente qué color se puede poner y cómo se tienen que vestir. Yo respeto a todo el mundo y también espero que me respete a mí toda la gente.

- CH: ¿La apoyas y estás más cerca de tu hermana porque se había interesado en un momento dado por tu hermano?

- GLORIA: yo siempre lo he dicho y lo mismo que he dicho en 'Volverte a ver' que hace mucho tiempo estaba esperando un acercamiento, un contacto y como no llegó nunca ya la vida pasa. Igual que a ella le pasa la vida, a mí también me pasa la vida. No busco ese encuentro, pero que si se diese y es literal lo que dije, que si se diese no sería yo la que lo rechazase.

- CH: Tu tío José Antonio dice que está manipulada

- GLORIA: Yo ahí no me meto. No me vincules con cosas que no he dicho y que no digo. Gracias.