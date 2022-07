Gloria Camila, enfadada, aclara si es ella quien gestiona el patrimonio y la herencia de Ortega Cano

MADRID, 26 (CHANCE)

Nuevo giro de tuerca en la grave crisis matrimonial que arrastran José Ortega Cano y Ana María Aldón y que podría acabar con la separación de la pareja. Y es que según han desvelado en el programa 'Sálvame' la gota que habría colmado el vaso y que habría provocado esta delicada situación habría sido la decisión del torero de confiar la gestión de su patrimonio a Gloria Camila, poniendo incluso su casa a nombre de su hija.

Algo de lo que Ana María se habría enterado por terceras personas y no se habría tomado nada bien, puesto que teme que este tipo de decisiones puedan perjudicar económicamente a su hijo José María en un futuro, dejándolo en una situación delicada si es Gloria quien sale beneficiada con un posible cambio en el testamento de Ortega Cano.

Una información muy delicada sobre la que le hemos preguntado a la hija de Rocío Jurado que, aunque en un principio evitaba confirmar si es ella quien va a gestionar el patrimonio del maestro- "yo lo siento pero es que no voy a decir nada" ha asegurado - poco después estallaba, dejando claro que no le hace gracia que se especule con la herencia de su padre: "Es muy feo hablar de testamentos y herencias cuando la persona sigue viva, me duele tener que hablar o desmentir algo así".

Muy seria, además, Gloria ha preferido guardar silencio sobre las últimas declaraciones de Ana María en 'Viva la vida', donde sin querer confirmar su separación de Ortega Cano ha contado que ya se encuentra mucho mejor y ha admitido que ya no va a pedirle a su marido que le dé su sitio como hizo hace unos meses para luchar por su matrimonio.