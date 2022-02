Gloria Camila se enfrenta a Alexia Rivas por Rocío Flores

MADRID, 24 (CHANCE)

Llevamos unos meses bastante moviditos con todas las polémicas que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco y por cómo este ha salpicado a toda la familia Mohedano, Ortega Cano y demás personajes. Ahora, una nueva noticia publicada este miércoles por la revista Semana ha desatado todas las alarmas en el clan Flores, ya que Rocío habría roto con su pareja, Manuel Bedmar.

Después de hacerse pública esta información, esta tarde en 'Ya son las ocho' le han preguntado a Gloria Camila qué opina al respecto y, por supuesto, si ha conseguido hablar con su sobrina para confirmar la noticia, a lo que ha respondido que 'no'. Ha intentado hablar con la joven, pero no lo ha conseguido, algo que ha extrañado muy y mucho a sus compañeros, en especial a Sonsoles Ónega. Lo que sí que ha querido dejar claro es que la noticia le da mucha pena porque conoce a Manuel y lo que ha tratado con él ha sido de lo más correcto

Aún así, la hija de José Ortega Cano ha asegurado que aunque lo ha intentando, no ha podido hablar con ella, por lo que no ha confirmado la noticia... eso sí, se ha enfrentado a Alexia Rivas para defender a su sobrina cuando la colaboradora de televisión le ha echado por tierra sus críticas con un ataque que no ha gustado nada a Gloria Camila.

Después de escuchar como Rocío Flores se refería a Alexia como 'esa chica', la colaboradora y periodista de la cadena se ha defendido diciendo que prefiere ser Alexia Rivas y no la clase de chica que es ella... a lo que Gloria le ha respondido "ahora di qué clase de chica es Rocío Flores".

Y es que Alexia Rivas está cansada de todas las críticas que ha recibido por parte de los compañeros de la cadena desde que se sabe que mantiene una relación de amistad con Omar Sánchez, muchos de ellos la han tachado de 'aprovechada'. Tanto es así que la periodista le ha dejado claro a Rocío que el único que se ha aprovechado de la imagen de alguien es su padre con la de Rocío Carrasco durante años.

Otra confesión que no le ha gustado a Gloria Camila y que ha provocado que ésta sacara las garras por su sobrina. Lo que sí que nos ha llamado la atención es que haya intentado hablar con la joven y no haya podido... ¿será que Rocío no quiere atender a nadie o que está molesta por las declaraciones de su tía hace días sobre su padre?