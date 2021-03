Gloria Camila evita posicionarse tras 'la verdad' de su hermana Rocío Carrasco

MADRID, 22 (CHANCE)

Tras las desgarradoras palabras de Rocío Carrasco sobre su verdad y el infierno que lleva viviendo estos 25 años, han sido muchos los familiares y amigos que ya se han posicionado de una u otra parte de este complicado conflicto familiar que no parece tener el final cerca.En esta ocasión ha sido Gloria Camila la que ha preferido no mostrar su opinión sobre lo sucedido ya que, por el momento, prefiere apoyar a su padre en este complicado momento. Después de que la propia Rocío Carrasco catalogase el matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano como "desacertado", Gloria Camila prefiere seguir con su vida sin comentar nada sobre el polémico documental. A pesar del silencio de la joven en estos momentos, lo cierto es que Gloria ha sido uno de los grandes apoyos para su sobrina Rocío Flores en el enfrentamiento con su madre.Amigas y confidentes, ambas han presumido de buena relación en repetidas ocasione en las que Gloria no ha dudado en defender a capa y espada a su sobrina con la que mantiene una relación muy estrecha. Conduciendo una moto y advirtiendo a la prensa de que no quería caerse, Gloria sale de la casa de su padre donde pasó algunas horas con la familia.