Gloria Camila explica por fin por qué ha demandado a Rocío Carrasco

La colaboradora de 'Ya son las 8', feliz con este nuevo reto profesional y más habladora que nunca, ha confirmado la ruptura de José Fernando y Michu tras la exclusiva de la gaditana anunciando su boda

MADRID, 17 (CHANCE)

Con nuevo trabajo en televisión, nueva casa con su novio David y centrada en defender a su familia por encima de todas las cosas. Así es el momento actual de Gloria Camila que, tras su debut como colaboradora del nuevo programa de Sonsoles Ónega en Tele 5, 'Ya son las ocho', ha asistido al décimo aniversario del musical 'El Rey León' y con una sonrisa que hacía tiempo que no le veíamos, nos ha explicado por primera vez por qué decidió demandar a Rocío Carrasco, confesando que lejos de proteger a su padre como se ha dicho, su intención no es otra que la de defender la privacidad de su madre, Rocío Jurado.

- CH: Enhorabuena por tu nuevo trabajo en televisión.

- GLORIA: Muchísimas gracias. Es un programa también nuevo, es un registro también diferente y me divertí muchísimo. Con ganas y con ilusión a ver qué tal.

- CH: ¿Te gustaría enfocar tu carrera profesional como actriz?

- GLORIA: Me gustaría la verdad, porque ha sido una experiencia tan increíble... un año emocionante, con unos compañeros encantadores y la verdad es que me ha encantado. Era probar a ver qué tal y luego pues oye ha sido increíble y me gustaría seguir probando y primero prepararme.

- CH: Sabes que van a venir curvas en otoño por la docuserie de Rocío Carrasco. A los protagonistas a veces os toca vivir situaciones complicadas*

- GLORIA: Al final siempre por unas cosas o por otras siempre estamos en el ojo del huracán y no es nada nuevo. Que venga lo que tenga que venir y ya está.

- CH: Si te piden opinión sobre tu hermana en el plató ¿la darás?

- GLORIA: Hablaré hasta donde pueda hablar y lo que pueda hablar evidentemente. Si estás en un programa implica que hables también y te mojes en algunos temas respecto a tu persona. No tengo ningún problema hasta donde pueda y donde me lo permitan los procesos judiciales en los que estamos.

- CH: Te duele que te toquen a los tuyos o que te ataquen directamente a ti*

- GLORIA: Siempre lo he dicho. Soy muy defensora de mi padre y mis hermanos y lo seguiré siendo hasta que haga falta y hasta que me muera. Los míos son los míos y al final la familia es lo que implica. Luchar y defender, en este caso el proceso no es para defender a nadie, es defender la privacidad de una persona que no está a día de hoy aquí y tener conocimiento de unos documentos que hasta ahora no sabía y los desconocía totalmente. Yo simplemente de todo lo que se ha ido cebando he pedido como tener el conocimiento como hija legítima. Al final ha llegado un juicio en el que dicen que no hay ningún documento ni nada, entonces te has quedado un poco como no sé* entonces por qué se ha cebado tanto. No es para proteger a nadie principalmente y quiero dejarlo claro porque es como todo el rato lo mismo.

- CH: ¿Michu se va a casar con tu hermano?

- GLORIA: Mi hermano sigue en el centro y ahora mismo no están juntos, así que no sé con quién se va a casar.

- CH: A tu vera está Rosa Benito*

- GLORIA: Es una tía que también le tengo mucho cariño y la quiero y al final es un poco de risas, ya está. Todo muy guay.

- CH: ¿Has hablado con Antonio David u Olga?

- GLORIA: No te puedo decir nada porque de verdad que yo ahí no me meto porque no es mi tema. Tampoco* aunque hablase no diría nada, espero que me respetéis porque no me meto.

- CH: Han comentado que te mudas*

- GLORIA: Estoy buscando una casa a las afueras de Madrid porque es mejor invertir para ti en un futuro que estar dándole dinero a alguien en un alquiler. Al final es lo que estoy haciendo buscando una casa para poder invertir y tenerla el día de mañana.

- CH: ¿Tu cuándo te casas?

- GLORIA: Todavía me queda. Soy muy joven.