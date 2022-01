Gloria Camila explica el por qué de sus lágrimas al ver el trailer de Rocío Carrasco

MADRID, 19 (CHANCE)

En mitad de la polémica que han suscitado las fotografías de Iñaki Urdangarin con una nueva compañía de lo más cariñoso posible, el clan Jurado y Flores sigue dando de qué hablar. Y es que desde que vimos el trailer hace unos días de Rocío Carrasco abriendo los contenedores de las pertenencias de su madre, muchas han sido las opiniones y especulaciones que se han vertido en los platós de televisión.

Llamaba especialmente la de Gloria Camila, que se emocionaba en 'Ya son las ocho' al ver dos retratos de ella y de su hermano, José Fernando, cuando eran pequeños y en un viaje que hicieron a New York cuando Rocío Jurado estaba viva.

María Patiño ha sido una de las periodistas que ha afirmado en su programa que le ha llamado especialmente la atención las lágrimas de Gloria Camila porque se trata de una actitud que nunca habíamos visto de la joven a la hora de hablar de su hermana, Rocío Carrasco... unas palabras que ha querido matizar la hija de Ortega Cano esta misma tarde.

"Yo empatizo con todo el mundo, de hecho sigo diciendo que espero una conversación para empatizar todavía más" ha empezado diciendo Gloria y ha confirmado que se emocionó por los recuerdos: "Yo lloro porque cuando veo los retratos de New York retrocedo al pasado y me acuerdo del viaje que hicimos, lloro por los recuerdos del pasado y yo dije que me daba pena que la situación fuese así, no como tendría que ser".

De esta manera, Gloria Camila vuelve a dejar claro en televisión que lo que le produce pena es que la situación familiar no sea la adecuada o la 'habitual' para que la entrega de esas casas de objetos personales de Ortega Cano y de sus hijos se produzca con una llamada de por medio y no con las cámaras de prensa como testigos.