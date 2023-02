Gloria Camila explota contra Gema Aldón tras confirmarse su participación en 'Supervivientes 2024'

MADRID, 10 (CHANCE)

Estalla la guerra entre Gloria Camila y Gema Aldón. Después de que varios portales hayan confirmado que la hija de Ana María Aldón será una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes 2024' - que ya calienta motores en Mediaset - por el protagonismo mediático que ha cogido por sus ataques en diferentes entrevistas en revistas y en televisión a José Ortega Cano, la hermana de Rocío Carrasco ha estallado a través de varios stories compartidos en Instagram. ¡Y de qué manera!

Advirtiendo que no está "dispuesta a callarse más" y que empiezan los "juegos del hambre" - haciendo referencia a la famosa película en la que varios jóvenes luchan con uñas y dientes por sobrevivir - Gloria Camila ha arremetido contra Gema Aldón, insinuando que su objetivo no fue otro que su salto a la fama con sus ataques al torero en defensa de su madre: "Enhorabuena Gema and company! Os felicito primero por el buen repre que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de (...) madre hasta conseguir lo que queriáis". "Al final nunca me equivoqué. Espero que recojas mucha yuca" ha añadido con ironía, 'deseando suerte' a la hija de Ana María en su nueva aventura.

Lejos de quedarse ahí, Gloria ha compartido el demoledor mensaje que Gema le envió en junio de 2022 - cuando se agravó la crisis matrimonial de Ortega Cano y Ana María - en el que la gaditana le reprochaba que ni a ella ni a su madre le hacía falta "formar parte de su familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás".

Un mensaje en el que Gema, que por entonces no había concedido ninguna entrevista, amenazaba a Gloria con "cerrarle la boca" la próxima vez que "abriese su sucia boca para dejar mal a su madre": "Pedazo de cerda sinvergüenza" la llamaba.

Ahora parece que las tornas se han vuelto en contra de la hija de Ana María, que 'gracias' a sus declaraciones atacando al torero y a la propia Gloria, ha hecho de los medios de comunicación y de sus dardos a los Ortega Cano, su modo de vida.

Por el momento Gema no ha contestado, pero no dudamos que algo tendrá que decir a este inesperado ataque de la hija de Rocío Jurado.