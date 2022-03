Gloria Camila habla claro sobre las mentiras de Kiko Jiménez

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras el 'reportaje' más atrevido de Kiko Jiménez con el programa de 'Sálvame' en el que intentó hablar con José Ortega Cano durante la presentación de la temporada de toros en Las Ventas, Gloria Camila arremete duramente contra el que fuera su pareja. "Después de criticar a Antonio David porque ha vivido de Rocío Carrasco, están dándole voz y voto a una persona que va por el mismo camino" recriminaba Gloria en el programa en el que colabora.Cansada de que su ex pareja sigua hablando de ella y de su familia después de muchos años desde que pusieron punto y final a su relación, la hija de Ortega Cano le recuerda a Kiko por qué está en televisión: "Este señor hace de reportero cuando no ha estudiado periodismo, su única intención era provocar. Lo han cortado en los vídeos pero llamó a mi padre cierra bares a grito pelao y cobarde".Defendiendo una vez más a su familia a capa y espada, la joven volvió a dejar claro que para ella lo más importante son las personas que están a su lado en el día a día y que le han ayudado a superar unos años muy complicados para ella por culpa de lo que Kiko Jiménez ha dicho públicamente sobre ellos: "Durante tres años lo he pasado mal porque este señor ha estado hablando de mi familia. He tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he ido a psicólogos. A mi padre le han venido palos por todos lados y él siempre se ha mantenido al margen. Mi padre con él no ha hablado nada porque sabía de qué pie cojeaba, es la relación que no ha aprobado. La relación que tiene mi padre con mi actual chico es maravillosa. Con Kiko apenas hablaba".Ante la 'bomba' que Kiko Jiménez ha contado en su programa sobre la supuesta separación hace años de José Ortega Cano y Ana María Aldón, Gloria ha dejado claro que esa información es falsa: "Mi padre no ha estado separado. Nadie se ha ido a Sanlúcar. Al final se aprovecha porque nadie dice nada". Cansada de todas las especulaciones que se están lanzando sobre el matrimonio de su padre, la joven ha sido muy clara: "Sé lo que hay en casa y sé cómo es cada uno. Al final estamos en una especie de lupa con todo lo que ha pasado que a la mínima se hace un mundo y son especulaciones de lo que pasa. Veo a mi padre desmintiéndolo y vamos a dejarles que vivan".