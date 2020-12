Gloria Camila hace oídos sordos a una posible ruptura entre José Fernando y Michu

MADRID, 19 (CHANCE)

Tras la exclusiva que dio Michu el pasado miércoles a una revista de tirada nacional, Gloria Camila estalló y aseguró haber ayudado siempre que lo había pedido a la pareja de su hermano, sobre todo por su sobrina. Desde entonces ha habido un tráfico de información que de nada nos ha aclarado la situación en la que están ahora mismo con la que parece ser, ya no es pareja de José Fernando.

Tras las declaraciones de Michu por redes sociales asegurando que la entrevista que dio para la revista era mucho más larga de lo que se expuso y que explicaba, de mejor forma, por qué había dicho esas afirmaciones, se desató el enfado en la familia de Ortega Cano.

Tal ha sido el distanciamiento que Michu aseguró por Instagram que ella no había dicho lo que se publicaba en dicha revista, a lo que Gloria Camila le ha respondido diciendo: "Vale, pero mi pregunta es, si no ha hecho ella la entrevista, ¿de dónde salen esas palabras? y si no lo ha hecho ¿por qué la defiende tanto en Instagram? Cosa que no he visto porque no nos seguimos, entonces estoy perdida".

La relación entre estas no pasa por su mejor momento y cuando le preguntamos a la hija de Rocío Jurado por la posible ruptura entre José Fernando y Michu, ésta hace un gesto extraño con el rostro, mostrando su indiferencia ante lo que puede ser ya una realidad.