Gloria Camila huye de la polémica e ignora a María Teresa Campos

MADRID, 1 (CHANCE)

Gloria Camila prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Por ello, y pese a la polémica que se ha creado en torno a las declaraciones de María Teresa Campos pidiendo jusficia para Rocío Carrasco en "Hormigas Blancas", la hija de Ortega Cano ha optado por no pronunciarse, por lo menos públicamente.

Así, mientras Antonio David ha confesado que le parece una provocación lo que ha dicho la veterana comunicadora, Amador Mohedano ha asegurado al "Programa de Ana Rosa" que no ha estado acertada. Rocío Flores, por su parte, ha preferido no opinar porque en su casa le enseñaron que hay que respetar a las personas que son más mayores que ella. Y, finalmente, Rosa Benito, ha echado en cara a Teresa Campos que no se acordase de Gloria Camila y José Fernando, puesto que Rocío Jurado no sólo tenía una hija, Rocío Carrasco, sino tres.

Mientras, Gloria continúa con su rutina y, ajena a la polémica, corre para no tener que responder a la nueva polémica que rodea a su familia. La influencer, sin perder la sonrisa, evita dar la réplica a la madre de Terelu y Carmen Borrego.