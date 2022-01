Gloria Camila, impasible tras los duros insultos con los que Michu reabre su guerra: "Clasista, payasa"

MADRID, 26 (CHANCE)

Gloria Camila y Michu son 'enemigas íntimas' desde que la última se convirtió en pareja de José Fernando en el año 2013. A pesar de que su relación fue 'cordial' durante una temporada por la pequeña Rocío - sobrina de la colaboradora de 'Ya son las 8' y fruto de la relación de su hermano con la gaditana - no se soportan y ni una ni otra lo puede disimular.

Sin ningún tipo de contacto - ni siquiera por la niña - desde que Michu concedió una exclusiva anunciando su boda con José Fernando y hablando de Rocío Carrasco (que por cierto motivó que el hijo de José Ortega Cano rompiese su noviazgo con ella) ahora unas declaraciones de la gaditana en Instagram han reabierto la guerra entre ellas.

Después de varios meses en silencio, Michu ha vuelto a cargar contra Gloria Camila, a la que ha tildado de "payasa" y "clasista" cuando sus seguidores le han preguntado si se llevaba bien con la hija de Rocío Jurado: "No suelo llevarme bien con las personas clasistas ni tampoco me dejo dominar, así que hazte una idea. Le encanta el Rey aún sabiendo que robó al país y por una tontería mía quería hundirme públicamente. Payasa" ha publicado la ex de José Fernando en su Instagram, asegurando además que la colaboradora la habría "amenazado" para que eliminaba los insultos de la red social.

Lejos de amedrentarse, Michu volvía al ataque poco después de que Gloria se emocionase en 'Ya son las 8' al ver a Rocío Carrasco abriendo las cajas con los recuerdos de su madre. "Lo que corre por vena es horchata, sí, con 'H' de hermana. Lo único que interesa aquí es la plata y el qué dirán. Ni familia ni rollos patateros" apuntó sin dar nombres pero en clara referencia a su archienemiga.

Unos duros insultos sobre los que le hemos preguntado a Gloria Camila que, impasible, ha preferido dar la callada por respuesta e ignorar las provocaciones de Michu. Su esquiva reacción, en el siguiente vídeo.