Gloria Camila y José Ortega Cano, más unidos que nunca tras el último desaire de Rocío Carrasco

MADRID, 25 (CHANCE)

"Familia es quien yo diga". Con estas polémicas palabras Rocío Carrasco ha dejado entrever que no invitará a ningún miembro de su mediática familia a la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona el próximo 1 de julio. Un desaire al que no han tardado en reaccionar ni Rocío Flores, ni José Ortega Cano, ni Gloria Camila ni el marido de Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, con los que no mantiene ningún tipo de relación.

Mientras el viudo y la nieta de 'La más grande' prefieren guardar silencio y no pronunciarse sobre este nuevo dardo de Rocío Carrasco, su hermana, muy sorprendida al enterarse de sus declaraciones sobre la inauguración del museo, ha confesado que le parece todo "surrealista" y cree que debería ir "quien quiera y quien pueda" a pesar de que la heredera universal diga lo contrario. Molesto, por su parte, José Antonio Rodriguez ha mandado un mensaje a su sobrina, asegurando que por mucho que no los quiera, siguen siendo su familia.

Al margen de esta polémica que vuelve a situarlos en el ojo del huracán, Gloria Camila y José Ortega Cano han vuelto a presumir de su unión a prueba de balas y se han dejado ver de lo más relajados pese a las polémicas declaraciones de Rocío Carrasco 'excluyéndolos' de la inauguración con la que tantos años llevan soñando.

Sin rastro de preocupación en el rostro, padre e hija han dejado patente su complicidad en la plaza de toros de Las Ventas, donde una tarde más disfrutaron de una de sus aficiones favoritas. Concentrado, el torero mantuvo una larga conversación telefónica en la que le vimos muy serio y tras la que compartió los detalles con Gloria, que escuchaba atentamente. ¿Habrá movido ficha la familia para estar presente en la inauguración del museo?