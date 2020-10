Gloria Camila le lanza un nuevo zasca a Sofía Suescun

MADRID, 10 (CHANCE) Hace ya mucho tiempo que Sofía Suescun y Gloria Camila no entran al trapo por redes sociales. Y es que como bien sabemos, la novia de Kiko Jiménez no podía ni ver a la hija de Rocío Jurado y estuvo una larga temporada criticando no solo a ella, sino a todo el clan Jurado por las historias que le había contado su novio. Uno de los momentos que más recordamos fue cuando la hija de Maite Galdeano grababa el vídeo de presentación de su pareja, cuando entró en GH, con el pijama de Gloria Camila puesto... Un acto que nos dejó a todos con la boca abierta y que sin duda, dice mucho de la condición humana de cada persona.

MADRID, 10 (CHANCE) Hace ya mucho tiempo que Sofía Suescun y Gloria Camila no entran al trapo por redes sociales. Y es que como bien sabemos, la novia de Kiko Jiménez no podía ni ver a la hija de Rocío Jurado y estuvo una larga temporada criticando no solo a ella, sino a todo el clan Jurado por las historias que le había contado su novio. Uno de los momentos que más recordamos fue cuando la hija de Maite Galdeano grababa el vídeo de presentación de su pareja, cuando entró en GH, con el pijama de Gloria Camila puesto... Un acto que nos dejó a todos con la boca abierta y que sin duda, dice mucho de la condición humana de cada persona. En esta ocasión ha sido Gloria Camila quien le ha lanzado una indirecta a Sofía Suescun. Y es que recién levantada este sábado, ha subido una fotografía a sus historias en la que podemos ver el maravilloso despertar que tiene la hija de Ortega Cano. Abrazada a su novio, muestra el pijama que lleva puesto y ¡atención! porque vemos que tiene bordado sus iniciales 'G.O'. La pullita a Sofía Suescun viene cuando Gloria escribe: "CON MIS INICIALES PARA QUE NO ME LO VUELVAN A QUITAR". Una indirecta, muy directa, para Sofía Suescun o para la una próxima persona que quiera robarle el pijama a la hija del torero que nos ha dejado con los ojos bien abiertos desde primera hora de la mañana.