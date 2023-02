Gloria Camila se mantiene al margen de las polémicas familiares

MADRID, 16 (CHANCE)

Gloria Camila se ha dejado ver este jueves en el desfile de Paloma Suárez con dos amigas y lo cierto es que la hemos visto de lo más sonriente, feliz en esta nueva etapa de su vida alejada de los medios de comunicación y disfrutando de su familia. Hace unos días la veíamos celebrando el cumpleaños de su hermano José María con los suyos y ahora, ha sacado un ratito para apoyar a la diseñadora en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La hija de José Ortega Cano nos ha confesado que le encanta la moda "ya sabéis que estudié moda y todo lo que sea tendencias, looks y tener personalidad a la hora de vestir me encanta". Por eso no ha dudado en asistir a este desfile, de hecho, quizás su presencia allí tenga algo que ver con sus próximos proyectos: "las cosas se cuentan cuando ya están hechas, no cuando se van a hacer, así salen mejor".

En cuanto a cómo está ahora después del retiro que ha tenido de los platós de televisión, la joven nos ha asegurado que está "bien, estoy con ganas y feliz" y que ese 'standby' "me ha venido muy bien" porque ahora está "centrada, sé lo que quiero y estoy enfocada en lo mío".

Eso sí, Gloria se ha mostrado parca en palabras cuando le hemos preguntado por la situación familiar y simplemente ha desvelado que "ahí vamos, todo bien". Sobre las fotografías que hemos visto esta semana de Ana María Aldón llorando el mismo día de la celebración de "no sé nada, lo siento". Unas imágenes que han llamado mucho la atención y de las que no ha querido hacer ningún comentario la hija del diestro.