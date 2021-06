Gloria Camila, al margen de los supuestos celos de su tía Conchi por Rocío Jurado

MADRID, 22 (CHANCE)

Conchi Ortega Cano se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los últimos días, muy a su pesar. Y es que después de asegurar que Ana María Aldón no le cogía el teléfono para contarle cómo se encontraba su hermano José ante los preocupantes rumores sobre su estado de salud tras su operación de corazón, la gaditana no dudaba en desmentir dichas declaraciones. Muy enfadada, y confesando no tener relación con su cuñada, la mujer del diestro acusaba directamente a la peluquera de mentir, manteniendo que no la había llamado ni una sola vez.

Por si eso fuera poco, Amador Mohedano entraba en directo en 'Viva la vida' para mostrar su apoyo a Ana María y cargar tintas contra Conchi, tachándola de mala persona y envidiosa y asegurando que lo mismo que hizo en su día con Rocío Jurado, de quien estaba presuntamente celosa, pretendía hacer ahora con la mujer de Ortega Cano.

Una nueva polémica en el mediático clan sobre la que Gloria Camila prefiere mantenerse al margen. Conciliadora como su padre, la actriz mantiene buena relación con toda la familia y, en esta ocasión, evita 'mojarse' o posicionarse a favor de Ana María o de su tía Conchi en este comentadísimo enfrentamiento. La colombiana, muy seria y apurando el paso, tampoco se pronuncia sobre las declaraciones de Amador acusando a la hermana de Ortega Cano de ser una envidiosa y de tener celos de Rocío Jurado. Te mostramos su reacción en el siguiente vídeo