Gloria Camila, el mejor apoyo para José Ortega Cano

MADRID, 27 (CHANCE)

José Ortega Cano no está pasando por un buen momento y sus familiares no se lo están poniendo nada fácil. Después de pasar la Covid el torero se encontraba bajo en defensas y no tenía apenas fuerzas al final del día, algo que le preocupaba y por lo que no dejaba de hacer ejercicio -siempre ha sido un hombre muy activo-. Tras muchas pruebas, Ana María Aldón confesaba hace semanas en su programa que tenía que ser intervenido en el corazón porque habían visto algo que no era favorable.

Tras la operación, el maestro salía andando por su propio pie del hospital, al lado de su mujer, y aseguraba que necesitaba descansar y no tener sobresaltos porque no le iba nada bien ponerse nervioso. Algo que parece que su familia no ha entendido y que, lejos de tener la tranquilidad que necesita, está en el foco mediático por unas declaraciones de su hermana Conchi en las que arremete contra su mujer.

Ana María Aldón ya lo dijo ayer en 'Viva la vida': "No sé qué parte no entienden de que necesita tranquilidad" y lo cierto es que está tan cansada de ser siempre la 'mala' y de que hablen mal de ella, que la mujer de Ortega Cano ya no se calla.

Además de su mujer, una de las personas que está muy preocupada por el estado de salud de Ortega Cano es su hija Gloria Camila, que no se separa de él ni un solo momento y esta mañana la hemos podido ver acompañada por su padre. Eso sí, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a la prensa, pero el semblante de ambos era muy serio.