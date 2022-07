Gloria Camila, el mejor apoyo para su padre

MADRID, 21 (CHANCE)

Que José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento es un hecho, pero que la única persona que tiene día y noche preocupándose por él es su hija Gloria Camila, es otro. La joven se ha posicionado en todoas las polémicas que han saltado a los platós al lado del torero y no hay nadie que la mueva de su posición. Ahora, no podía ser menos.

Gloria Camila se ha dejado ver acudiendo al domicilio familiar de su padre para estar con él en estos dolorosos momentos en los que todo apunta a una separación matrimonial con Ana María Aldón. Además, el diestro se encuentra solo en la capital mientras que su todavía mujer está en Costa Ballena con su hijo.

En estas imágenes podemos ver como la hija del torero se trasladaba hasta casa de su padre para hacerle compañía en uno de los momentos más difíciles de su vida debido a todo el revuelo mediático. Ortega Cano y la joven conversaban a las puertas del domicilio, demostrando una vez más lo unidos que están sin importarle que el foco mediático esté puesto en la mala relación que tiene Gloria Camila con su mujer, Ana María Aldón.

Minutos más tarde podemos ver como José Ortega Cano transporta una maleta que le ha llevado su hija Gloria Camila a casa. El torero entraba en su domicilio arrastrando la maleta que le ha prestado la joven en medio de los fuertes rumores de crisis que apuntan a que estaría separándose de su mujer, Ana María Aldón.