Gloria Camila nos confiesa cómo ha sido participar en el videoclip de Rosario Mohedano

MADRID, 12 (CHANCE)

Hace dos días Rosario Mohedano publicaba su último videoclip, 'De qué vas', y en el podemos ver a Gloria Camila y Amor Romeira. Un tema musical que ha tenido mucha repercusión en redes sociales porque se hablaba de que está dirigido a Rocío Carrasco, algo que la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano desmentía en redes sociales asegurando que está compuesto desde 2018, cuando ni siquiera su prima había comenzado a grabar su documental.

Europa Press ha hablado con Gloria Camila y nos ha desvelado qué le llevó a participar en el videoclip de Rosario: "fue un videoclip que mi familia me lo comentó, me pareció súper buena idea y creo que además, hacíamos reivindicación sobre los prejuicios y sobre juzgar a alguien sin conocer su historia o lo que ha pasado o cómo lo ha pasado".

Desde un primer momento sintió que tenía que ser partícipe del proyecto y nos asegura que está orgullosa de cómo ha quedado: "era algo que teníamos que hacer, surgió y, además, me ha parecido súper bonito cómo ha quedado". Eso sí, la joven no nos desvelaba si le gustaría participar en más videoclips pero aseguraba que ha sido toda una experiencia: "me lo pasé súper bien".

De esta manera, la hija de José Ortega Cano ha dejado claro que fue una propuesta que ella aceptó con mucho gusto debido al contenido del tema musical. Muy feliz, parece que la joven está renovada después de haber dejado de trabajar en los medios de comunicación tras todas las polémicas que ha habido en su familia.