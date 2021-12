Gloria Camila nos cuenta los detalles de su viaje a París con Rocío Flores

MADRID, 2 (CHANCE)

Desde su fichaje como colaboradora del programa que Sonsoles Ónega presenta en Telecinco, 'Ya son las 8', Gloria Camila es otra. De la incomodidad ante la prensa y sus silencios tensos a su asistencia a fiestas y contestar con una sonrisa a las polémicas que rodean a su familia. Como en esta ocasión, en la que recién llegada de París la hija de Rocío Jurado ha asistido a la inauguración de un local en la capital y nos ha contado cómo ha sido su escapada a la ciudad de la luz con Rocío Flores, desmintiendo con su complicidad y su unión a prueba de balas los nuevos rumores de distanciamiento con su sobrina.

"Nos lo hemos pasado genial, me ha encantado París y ya has visto el distanciamiento... Estamos súper contentas y lo hemos pasado súper bien", ha confesado Gloria, explicando que el motivo de esta escapada exprés ha sido "por ocio para conocer la ciudad y profesional para hacer fotos y contenido de Instagram".

"Muy contenta y muy a gusto" en su nuevo trabajo en televisión aunque continúa preparándose para ser actriz, Gloria nos ha contado qué le han dicho Ana María Aldón y Ortega Cano de su faceta de colaboradora, desvelando que aunque opinan que "hablo bien" le han aconsejado que "interactúe más en otros temas". "A veces me quedo callada por que no sé qué opinar, pero muy bien", ha apuntado.

Consejos que sin embargo no le ha dado Rocío - con más experiencia en la pequeña pantalla - porque "la verdad hablamos de otras cosas, no de como comportarme en televisión". "Cuando tenemos que hablar lo hablamos y ya está, pero tenemos otros temas", como por ejemplo el motivo por el que su sobrina eliminó de su Instagram las fotografías de su último cumpleaños, que celebró con una fiesta sorpresa organizada por Marta Riesco: "Hay cosas del pasado que no pegan con lo que quieres hacer en sus redes si vas a hacer un perfil más profesional, pero no ha quitado el álbum, lo ha archivado, pero hagas lo que hagas...", ha apuntado Gloria.

Hablando de redes sociales, la hija de Ortega Cano ha confesado que está "indignada con los insultos a los personas públicos y creo que a veces se sobrepasan limites. La mayoría pueden tener opiniones diferente pero el respeto a una persona no hay que faltarlo nunca, en Twitter es una red social bastante de eso". "'La cerda', 'la sinvergüenza de Gloria'... la gente opina sin tener ni idea. De momento he hecho una serie y olé yo", ha respondido, defendiéndose cansada de los que cuestionan su carrera de actriz.

Sus declaraciones, y qué ha respondido cuando le hemos preguntado por Michu, ¡en el siguiente vídeo!