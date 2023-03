Gloria Camila nos cuenta porqué ha decidido comenzar la carrera de Derecho

MADRID, 15 (CHANCE)

José Ortega Cano nos desvelaba en exclusiva el pasado fin de semana que su hija Gloria Camila era "una persona extraordinaria" y que había comenzado a estudiar derecho. Una información que nos llamaba especialmente la atención porque no había trascendido, de hecho, la joven no lo había comunicado a sus seguidores a través de las redes sociales. Ahora, hemos hablado con ella y nos ha confesado porqué ha decidido dar este paso de nuevo.

"Todavía no os puedo contar" nos explicaba la joven cuando le preguntábamos por las palabras de su padre, que al parecer no le sentaron bien: "fue como mierda, lo ha dicho", pero nos terminaba confirmando lo que ya sabíamos: "Sí, empiezo ahora a estudiar derecho".

Gloria nos ha comentado que esta carrera "es muy importante en la vida, necesitamos saberlo todos, a la hora de compararte una casa, un coche, un contrato, la baja de algo para todo se necesita". Una profesión que le viene muy bien ya que, como también nos desvela, "me estoy haciendo un máster con todo lo que está pasando en el exterior y alrededor de mi vida, me ha gustado, considero que es un plus para mí".

Orgulloso de su hija, Gloria confiesa que su padre está encantado con la decisión que ha tomado de retomar sus estudios: "muy contento, también le apetece mucho que lo haga, a mí también, apoyándome". Además, la joven ha decidido cursar la carrera de manera "presencial", ya que "derecho a distancia, que hay gente que lo ha hecho, es un milagro que se lo saque. Yo si es a distancia no me enteraría nunca, yo lo hago presencial".

Sobre el momento personal que está viviendo ahora, Gloria nos reconoce que "estoy mucho más tranquila, estoy más relajada, creo que también al darnos un poco de respiro mentalmente y emocionalmente nos ha venido muy bien". La joven está aprovechando su tiempo, dedicándoselo "a las cosas que me gustan, a lo que he estudiado y a lo que me quiero dedicar".

Por último, Gloria nos ha asegurado que está "muy contenta" por la acogida que ha tenido el videoclip que ha protagonizado de Rosario Mohedano porque "estamos creo que en el top 17 de toda la música de YouTube Internacional". Una experiencia que le encantó porque "es una canción muy bonita, la letra dice mucho y muy bien todo".