Gloria Camila, sin noticias sobre una posible disolución de la Asociación de Rocío Jurado

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Hace unos días Rosa Benito sorprendía en 'Ya es mediodía' al denunciar la existencia de una mano negra en Chipiona en contra de los Mohedano - porque, al parecer, molestaría el ensalzamiento que la familia hace de Rocío Jurado - alertando además de la posible desaparición de la Asociación Cultural de Rocío Jurado tras 13 años de historia. Una entidad que nació un año después del fallecimiento de 'La más grande' para homenajear la figura de la inolvidable artista y que, desde hace unos meses, preside Gloria Camila.

Muy sorprendida, la hija de Ortega Cano asegura que es "la primera noticia" que tiene sobre una posible disolución de la Asociación que preside, dudando además de la 'denuncia' pública que ha hecho en televisión la exmujer de Amador Mohedano sobre la existencia de una 'mano negra' que iría contra la familia: "Alguien dentro de la asociación en contra de los Mohedano no creo porque todos los de la asociación es a favor de mi madre". "Mi madre es Mohedano, entonces no lo entiendo, pero vamos, primera noticia que tengo. No sé nada", señala la actriz, insistiendo en que desconoce si la Asociación de Rocío Jurado corre peligro.

