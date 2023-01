Gloria Camila, nuevo dardo a Ana María Aldón: "Hay que ser feliz sin arruinar la felicidad de los demás"

MADRID, 26 (CHANCE)

Después de meses en silencio, Gloria Camila no está dispuesta a callarse más. Y a pesar de que en su momento - cuando su padre intentaba solucionar su crisis con Ana María Aldón - aseguró que no iba a volver a hablar de la diseñadora, parece haber cambiado de opinión y ya no se corta cuando le preguntan por la exmujer de José Ortega Cano.

Este fin de semana la andaluza hablaba con ironía del robo de su teléfono que había sufrido la hija del torero en la inauguración de su museo taurino y apuntaba que era algo que le extrañaba porque a Gloria siempre se le habían dado muy bien los móviles y utilizarlos.

Una indirecta - por el control que la hermana de Rocío Carrasco tendría del terminal de su padre - a la que la colombiana no tardaba en responder, preguntándose ante las cámaras de Europa Press qué era lo que se le da bien a Ana María.

No se trata del primer encontronazo entre ambas, ya que hace una semana Gloria Camila entraba por teléfono en 'Fiesta' y, ni corta ni perezosa, le reprochaba su falta de "humanidad": "Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa de televisión".

Este miércoles la hija de Ortega Cano ha vuelto a hablar de Ana María ante los micrófonos de Europa Press tras disfrutar de una cena romántica con su novio David García; y, muy dura, ha dejado entrever que su padre se ha quitado un peso de encima tras su separación y de ahí sus relajadas imágenes cantando rancheras y bailando en sus últimas apariciones públicas: "Eso es lo que tiene que ser, feliz". "En la vida hay que ser feliz siempre y que nadie venga a arruinarte la felicidad" ha añadido en lo que parece ser un dardo a la andaluza.

"Mi relación con ella es inexistente, pero ya está. Que todo el mundo sea feliz pero sin arruinar la felicidad de los demás claro. Eso es importante" ha afirmado cuando le hemos preguntado si le desea felicidad a Ana María.

Muy feliz con su novio, Gloria ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de Iván García y Rafa Mora asegurando que le fue desleal a David con el primero, pero sí ha dejado claro que esto no ha afectado en nada a su relación. Sus declaraciones, ¡a continuación!