Gloria Camila, pletórica en la Feria de Abril, 'pasapalabra' sobre Antonio David Flores

La hija de Rocío Jurado, radiante con un diseño de flamenca en color crema, se dejó ver con amigos por la Feria, recorriendo el Real en coche de caballos y bailando sevillanas en una caseta con la mejor de sus sonrisas

MADRID, 5 (CHANCE)

A caballo entre Madrid y Sevilla para cumplir con sus compromisos en 'Ya son las 8' sin descuidar una de sus fiestas favoritas, Gloria Camila ha vuelto a la Feria de Abril y, radiante, se ha dejado ver por el Real disfrutando con amigos - entre los que se encontraban la modelo Desiré Cordero y el reportero de 'Sálvame' José Antonio León - de los que son los días más especiales del año para ella.

Muy guapa con un vestido de flamenca de su diseñadora de cabecera y amiga Aurora Gaviño, la hija de José Ortega Cano cumplió este miércoles con todas las tradiciones de la Feria y, además de dar un paseo en coche de caballos por el recinto ferial, bailó sevillanas, bebió rebujito y degustó, ya entrada la noche, un chocolate con buñuelos que le supo a gloria. "Aquí muero yo" confesaba en sus redes sociales, donde no dejó de compartir momentos especiales de su intensa jornada en el Real.

A 'pocos' metros - es un decir tratándose de la Feria de Abril - de Olga Moreno y Marta Riesco, Gloria Camila ha dejado claro que no quiere saber nada de las polémicas protagonizadas por las mujeres de la vida de Antonio David Flores y, muy discreta, ha preferido no comentar nada ni de la exclusiva de la sevillana en la revista 'Semana' asegurando que la docuserie de Rocío Carrasco destrozó a su familia, ni sobre las declaraciones de su hermana dejando claro que nunca habló con la reportera de 'El programa de Ana Rosa' como ésta asegura.

Pero la hija de Rocío Jurado está en el punto de mira, además, por la bomba de Jorge Javier Vázquez en la revista 'Lecturas', donde ha desvelado que Antonio David fue el encargado de contar en 'Sálvame', para ganar puntos en el programa, que Ortega Cano se le habría insinuado en Nueva York. Algo que, según el presentador, habría pasado durante el confinamiento, cuando el entonces colaborador se alojaba en la casa de Gloria porque los hoteles estaban cerrados.

Una traición del padre de su sobrina Rocío sobre la que la colaboradora no parece preocupada. "No sé nada y no he visto nada, llevo tres días de Feria. La Feria preciosa, con muchas ganas y después de la pandemia al final lo coges con ganas" ha asegurado cuando le hemos preguntado sobre lo que Antonio David habría contado sobre su padre, admitiendo que "no sabe" qué pensar de este asunto sobre el que, por el momento, prefiere mantenerse al margen.