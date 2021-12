Gloria Camila se pronuncia sobre el nuevo especial de Rocío Jurado

MADRID, 10 (CHANCE)

La guerra todavía no está servida, pero podría originarse en cualquier momento. Gloria Camila ha hablado alto y claro en 'Ya son las ocho' y ha advertido a Rocío Carrasco que debería tener cuidado con lo que muestra en el especial de Rocío Jurado, ya que ella abrió un procedimiento jurídico a través de unas diligencias en el que le pedía los famosos documentos que iba a mostrar en la docuserie y ella no aportó nada a la jueza.

Gloria Camila ha explicado esta tarde a través de un texto que ha escrito su abogado que si Rocío Carrasco muestra el próximo martes documentos privados de la vida de Rocío Jurado estaría faltando a la verdad ya que en el procedimiento solo aportó un documento de todo lo que se le pedía y aseguraba que los demás habían sido destruidos.

¿Esto que quiere decir? Gloria ha avisado que se podría iniciar otro procedimiento por mentir a la jueza y por ocultar esos documentos que se le pidieron en la vista y que no llevó. De esta manera, la hija de Ortega Cano ha dejado claro que no está de acuerdo en la manera en la que está actuando su hermana porque ella también es hija legítima de Rocío Jurado y nunca lo hubiese expuesto así.

De hecho, Gloria Camila ha explicado que no es ni mejor ni peor, pero no comparte la forma en la que Rocío Carrasco está haciendo las cosas: "Yo lo hago desde mi casa, para mí y para los míos, los demás no sé".