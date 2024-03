Gloria Camila se pronuncia sobre el regreso de Kiko Jiménez a 'Supervivientes'

MADRID, 12 (CHANCE)

Kiko Jiménez y Laura Matamoros se han convertido en los dos nuevos concursantes sorpresa de 'Supervivientes 2024'. Ambos concursaron en el reality en 2017 y, 7 años después, no han dudado en regresar a Honduras para volver a vivir esta experiencia inolvidable que ambos afrontan de ahora de manera muy diferente a la primera vez.

Cuando Kiko pisó por primera vez los Cayos Cochinos era novio de Gloria Camila, con la que participó en el concurso y con la que protagonizó desde comentadísimas broncas con Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, hasta una pedida de matrimonio en directo.

Una boda que no llegó a celebrarse, ya que en 2019 la pareja rompía y comenzaba una guerra mediática que nunca han llegado a zanjar. Y aunque el de Jaén es feliz con Sofía Suescun desde hace 4 años, no deja pasar la ocasión de arremeter contra la hija de José Ortega Cano siempre que tiene ocasión.

Y aunque por el momento no ha hablado de Gloria Camila en esta nueva oportunidad en 'Supervivientes', la hermana de Rocío Carrasco no ha dudado en dedicarle un demoledor dardo cuando le hemos preguntado qué le parece que Kiko haya decidido regresar al reality 7 años después de haber estado allí con ella.

"Es tema tabú, no, no, es Grinch" ha bromeado entre risas, afirmando que espera que su ex "disfrute y que este año lo hago mejor en esta experiencia y en esta aventura y que no meta la pata tanto como en aquella ocasión, aquel año" ha añadido, dejando claro lo que piensa del primer paso del tronista por el programa. "Pero le deseo lo mejor a todo el mundo de verdad" ha zanjado, asegurando que Kiko es pasado y no le importa lo que pueda hacer o decir en la isla.

"Hay que perdonar los pecados de todo el mundo. Más de uno tenía que venir a la iglesia a pedir perdón por pecados. No lo he pasado bien, pero estoy muy bien" ha añadido, confesando que su actual novio, David García -con el que lleva 4 años de relación- no tiene afortunadamente nada que ver con Kiko: "Por favor, es que las comparaciones son odiosas" ha reconocido entre risas.

¿Apoyará a su ex en el reality? Como desvela, una cosa es desearle lo mejor y otra mostrarle su apoyo. Y Gloria tiene claro quién que su favorita es "Arancha del Sol, que me parece una mujer maravillosa".