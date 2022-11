Gloria Camila reaparece y desvela cómo se encuentra tras su retirada mediática

MADRID, 9 (CHANCE)

Tras emitir un comunicado en el que afirmaba que está bajo tratamiento psicológico y medicación, Gloria Camila se retiraba del foco mediático para no estar expuesta ante todas las polémicas que hay servidas en su familia. Primero fue el testimonio de su hermana, Rocío Carrasco, después el enfrentamiento público con Ana María Aldón y ahora el divorcio de ésta con su padre... la joven no ha dejado de estar en la esfera mediática y después de concursar en 'Pesadilla en El Paraíso' compartía su decisión firme de retirarse de los medios.

Gloria Camila reaparecía este martes en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter con Marta Lozano como anfitriona y nos aseguraba que todavía está volviendo poco a poco a la vida pública: "bueno, estoy bien. Estoy ahí, poco a poco, volviendo a ser". Con estas palabras la joven dejaba claro que todavía no está preparada para volver de lleno a los platós y enfrentarse a todo lo que está ocurriendo en su familia.

Durante su retirada ha aprovechado para viajar y desconectar de su vida: "apenas salgo de casa. Me he ido a Asturias, que es maravilloso, precioso. Me lo he pasado genial, he desconectado muchísimo". Ahora intenta mantener la calma mientras retoma su trabajo en redes sociales: "estoy en un momento de relajarme, de aislarme de todo un poco y como volver".

En lo que sí que ha preferido guardar silencio ha sido al preguntarle si se alegra de la separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón: "vengo a disfrutar y os agradezco las preguntas". Un tema del que por el momento no se ha pronunciado, ni parece que lo vaya a hacer, ya que lo que quiere evitar en estos momentos es ser el centro de la polémica.