Gloria Camila reaparece en 'Ya son las ocho' y habla de todas las polémicas

MADRID, 2 (CHANCE)

Gloria Camila aparecía esta tarde en 'Ya son las ocho' para aclarar todas las dudas que hay acerca de la exclusiva que dio este miércoles Ana María Aldón, las declaraciones de María Teresa Campos sobre la adopción que hizo Rocío Jurado y para explicar cómo fue el momento en el que volvió a entrar en la casa de Montealto de nuevo.

La joven confesaba públicamente que: "Yo no sabía nada de la entrevista, lo vi el día uno de junio y la verdad que no leí la entrevista ni nada, pero vamos que voy a dejar claro que yo no he dicho nada que pueda ofender a nadie, nada negativo de Ana y estoy muy tranquila" y añadía que no era el día oportuno para hacer la entrevista: "Yo el día uno estaba en otras cosas y cuando vi la revista me quedé en shock, pero la casualidad que la revista sale los miércoles".

"No he tenido interés en leerla, estoy muy tranquila" aseguraba Gloria y además, mostraba su nueva postura: "Es un matrimonio en el que yo no me meto", aclarando que "todos hemos cambiado, tiramos por el camino que decidimos ir" y dejando claro que: "Yo sí que considero a Ana amiga, hemos compartido confidencias, hemos llorado, hemos reído".

En cuanto a las declaraciones de María Teresa Campos de la adopción que hizo Rocío Jurado y José Ortega Cano, Gloria se muestra cansada de que usen esa historia para atacar a su padre y para hacerla de menos a ella y a su hermano: "La historia que cuenta María Teresa Campos es completamente errónea, no es así, es cierto que mi padre quería ser padre, no se pudo y fueron por la vía de la adopción" y le lanza un dardo: "Que lo haga una presentadora, como María Teresa Campos en una revista me parece un poco feo, lo hace de manera discriminatoria".

La joven también ha explicado cómo fue el momento en el que visitó de nuevo la casa en la que vivió con sus padres y su hermano, Montealto, y lo cierto es que ha emocionado a todos los colaboradores: "No iba a hacer un show de la casa, cuando llegué a la casa tuve ganas de llorar, pero me hice la dura. Es verdad que está muy dejada, el jardín está feo. Cuando lo ves así te da mucha pena".

En el reportaje podíamos ver cómo Gloria, cuando salía de la casa, le decía a su acompañante: "Me voy muy en paz, a gusto y tranquila"... unas palabras que han emocionado de nuevo a la joven esta vez desde plató.