Gloria Camila reaparece tras tocar fondo y poner las amenazas que recibe en redes en manos de sus abogados

MADRID, 2 (CHANCE)

La polémica rodea una vez más a Gloria Camila. Hace varias semanas la hija de José Ortega Cano compartía un vídeo a través de sus redes sociales de la empleada de confianza de su padre, Marina -una más de la familia- recogiendo los excrementos de su perro. Unas imágenes que provocaron un aluvión de críticas y ataques por parte de sus haters en redes sociales.

Sobrepasada por los insultos -tachándola de clasista, de altiva y de abusar de la mujer que trabaja en la casa del torero- y por las amenazas recibidas, tomaba una decisión radical: poner el tema en manos de sus abogados y emprender acciones legales contra todos aquellos que la han hecho tocar fondo.

Además, Gloria está en el punto de mira por su reciente paso por quirófano para, en una arriesgada y carísima operación -que superaría los 6000 euros- aclarar el color de sus ojos y conseguir una tonalidad más verdosa.

Coincidiendo con el 17º aniversario de muerte de Rocío Jurado, y sin ocultar lo especia que es este día y los recuerdos que le trae de su madre, la influencer ha reaparecido en la presentación del nuevo single de Mantra en Madrid y con una sonrisa que refleja que los peores momentos han pasado, nos ha contado cómo se encuentra y por qué ha decidido demandar a sus haters.

"Estoy bien pero lo que pasa es que muchas veces me indigna la situación a la que nos sometemos por ser personaje público. Al estar más expuesto que otras personas, la falta de respeto que tenemos y el racismo que aunque digan que no existe sí, y yo intento seguir en mi línea y estar en mi camino" ha revelado, asegurando que "la salud mental no está siendo tratada como debería. No se le da la atención suficiente".

"Depende del personaje que lo diga, cuando lo dice uno como Alejandro Sanz es más creíble, cuando lo dice otro (en referencia a sí misma) es menos creíble, 'eres una dramática', 'quieres llamar la atención'... las personas critican sin saber lo que se sufre realmente o desde su casa en las redes" se lamenta.

Por eso, y reconociendo que lo ha pasado "un poco mal" porque le afecta mucho "que se metan con el tema de mi adopción, de dónde vengo... que tergiversen las cosas y que haya gente que se hagan eco de las cosas que no tienes ni idea solo por el like del momento, ha decidido "centrarme en mi profesión y pasar de esa gente mala que me da asco".

"Sabes cómo me llevo con Marina. Ese vídeo la verdad lo subí sin pensar en ese momento que se iba a ver así, pero cuando la gente habla desde la ignorancia, se ríe de todo esto..." añade molesta por los ataques recibidos y confirmando que el asunto sigue en manos de sus abogados.

Unas declaraciones en las que nos ha sido imposible no fijarnos en su nuevo color de ojos, de los que ha presumido sonriente aunque asegura que "todavía le queda adaptarse. Al principio es un tono y luego baja de intensidad" explica, confesando que está "contenta y a gusto con el resultado" a pesar de la polémica que se ha creado por su operación.

Respecto al aniversario de muerte de su madre, Gloria desvela que aunque "todo el año la recoramos, este año es como una fecha muy especial y nos juntamos los juradistas en Chipiona". "Lo hacemos desde el respeto, cariño, contentos por la labor que hacemos, y bueno aunque cuidamos el cementerio todos los días del año, ponerlo en estas fechas bonito, aportar un poco de lo nuestro" apunta.

A su lado en Chipiona estará su novio David García, uno de sus grandes pilares: "Es una persona muy importante, es mi otra mitad, mi apoyo cuando estoy mal. Está ahí para lo malo y lo bueno" nos cuenta enamorada, revelando que pese al gran momento que atraviesan por el momento no habrá ni boda ni hijos. "En un futuro quiero ser madre, pero ahora no" asegura.