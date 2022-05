Gloria Camila responde con ironía a Rocío Carrasco y desvela si estará presente en la inauguración del museo de su madre

MADRID, 24 (CHANCE)

¡Por fin! El museo de Rocío Jurado en Chipiona ya es una realidad y, después de años de desencuentros y dificultades, será el próximo 1 de julio cuando abra sus puertas al público. Una gran noticia para los incondicionales de 'La más grande' que su hija, Rocío Carrasco, ha confirmado pletórica: "Será una inauguración en condiciones, como se merece" ha confesado este lunes en 'Sálvame', dejando entrever que en un día tan especial no estarán presentes ni el viudo de la artista, José Ortega Cano, ni sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, ni sus hijos Rocío y David Flores, ni sus tíos Amador y Gloria Mohedano, con los que no tiene ningún tipo de relación.

"Familia es quien yo te diga. Hacemos tú y yo la lista" respondía Rocío a Jorge Javier Vázquez cuando el presentador le preguntaba a quién invitará a la inauguración, evitando pronunciarse sobre su familia pero dejando claro que sí cuenta con María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego en este momento tan especial que tantos años lleva esperando.

Unas polémicas declaraciones a las que ahora contesta, sin pelos en la lengua y con ironía, Gloria Camila, a la que a pesar de ser hija de Rocío Jurado no le han consultado nada: "Podría haber sido el 1 de junio que es cuando hace los 16 años pero bueno, nunca es tarde oye y la verdad es que bastante contenta porque por fin se abre el museo que tanto tiempo llevamos esperando" confiesa con un punto de resquemor.

¿Estará presente en la inauguración? Gloria parece tenerlo claro y, como asegura, "no creo, la verdad". "No lo sé, no sabría decirte, todavía quedan dos meses" añade, sin cerrar completamente la puerta a su posible asistencia a un día tan importante para la figura de Rocío Jurado y todos los que la quisieron y la quieren.

Acerca de las declaraciones del alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que ha dejado claro que la potestad de invitar es de Rocío Carrasco al ser ella la heredera universal de la artista, la hija de Ortega Cano prefiere no pronunciarse y se limita, con una sonrisa, a mandar "un beso" al político, que en los últimos tiempos se ha posicionado con la mujer de Fidel Albiac en el conflicto que mantiene con su familia.

Sorprendida al enterarse por nosotros de que su hermana ha afirmado que la familia la elige uno y para ella son Las Campos - insinuando que no considera familiares a los Mohedano - Gloria Camila sugiere que vayan a la inauguración "la familia del alcalde y la familia Campos. Ya está, no pasa nada".

"Me has dejado un poco... Como no veo nunca nada y me entero más por vosotros, a veces me pilláis un poco de imprevisto" admite la colaboradora de 'Ya son las 8', insistiendo en que no cree que vaya a la inauguración y asegurando que, si la "familia elegida" son Las Campos a ella le parece "genial" pero que cree que en un día tan importante se deba excluir a nadie: "Yo creo que tiene que ir quien quiera y quien pueda y ya está".

Sin entrar en cómo se lo habrán tomado sus tíos Amador y Gloria - "tienes que hablar con ellos" señala - ni su padre, José Ortega Cano, - "lo siento, no sé, tienes que hablar con él no conmigo" afirma - Gloria deja claro que no entiende este nuevo desaire de Rocío Carrasco: "Imagino que si no invita a la familia estaremos todos incluidos. Como no invita a la familia sino a la familia que se elige... No sé que decirte. Me parece todo surrealista".