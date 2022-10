Gloria Camila responde a Kiko Jiménez: "Garrapata, parásito"

MADRID, 13 (CHANCE)

Gloria Camila ha perdido la batalla frente a Omar Sánchez y este miércoles se ha convertido en la última expulsada de 'Pesadilla en El Paraíso'. Una aventura que termina y otra que empieza, ya que tras su salida del reality la hija de José Ortega Cano se ha tenido que enfrentar a algunas de las cosas que han sucedido durante el mes y medio que ha estado concursando en el reality sin ningún tipo de información del exterior.

Así, además de descubrir que su padre y Ana María Aldón ya hacen vidas por separado y de ver al torero estallando ante la prensa antes de pedirle una segunda oportunidad en televisión a su mujer aludiendo a su "semen de fuerza", Gloria ha visto cómo Kiko Jiménez ha mostrado en 'Sálvame' una grabación de una conversación telefónica que tuvieron hace unos meses, además de cargar duramente contra ella por revelar en 'Pesadilla en el Paraíso' que sufrió un aborto cuando eran pareja, asegurando que la colombiana no ha superado su relación.

Unas declaraciones a las que Gloria ha respondido muy molesta, tachando a su exnovio de "garrapata y parásito". "Yo las cosas que he contado en la granja han sido cosas que han salido de forma natural. Solo he hablado de él una vez y con respeto. No tengo que pedir perdón ni permiso. Él lleva tres años y medio hablando de mí y de mi familia. Él sí me necesita todavía y sigue hablando de nosotros. Siempre he dicho que es una garrapata, un parásito que he tenido en mi vida, y he aprendido" ha asegurado.

"Cuando le llamé fue una llamada sin más por una cosa que pasó con Gustavo González y le dije que no tenía rencor, que allá cada uno con su conciencia" ha explicado, dejando claro que sí ha "pasado página" y que le desea a Kiko "que sea feliz" como lo es ella al lado de su novio David García: "Yo he vuelto a creer en el amor. Ya está".