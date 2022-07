Gloria Camila responde tajante a las acusaciones de Gema Aldón

MADRID, 30 (CHANCE)

Gloria Camila está en el punto de mira tras las polémicas declaraciones que Gema, la hija de Ana María Aldón, hizo en 'Sálvame Deluxe' el pasado viernes. Ahora, ha querido sentarse en el programa en el que colaborará las próximas semanas, 'Ya es verano', para hablar sin pelos en la lengua y defenderse así de los ataques recibidos por Gema Aldón.

Sobre el demoledor y amenazante mensaje que la hija de Ana María confesó haberle enviado, Gloria Camila asegura bastante tranquila que "por teléfono no se entienden las cosas", por lo que prefirió no contestar.

Además, la hija del torero opina que "las personas van cambiando y aprendiendo", hecho por el cual tomó la decisión de no contestar impulsivamente. Reconoce que su padre, Ortega Cano, pudo leer el mensaje y también le animó a no responder, a pesar de lo sorprendido que estaba. Gloria Camila desmiente que vaya a denunciar a Gema por este mensaje, pero asegura que su abogado "tiene constancia por lo que pudiera pasar en un futuro".

Respecto a las acusaciones acerca de su familia por parte de Gema Aldón, la influencer le recuerda que también es la familia de su hermano: "Si vamos a respetar a todos, vamos a respetar a todos".

Gloria Camila defiende que "lo que tenga que pasar que pase dentro de casa, no en un plató", ya que por su parte prefiere hablar las cosas tranquilamente. Así lo intentó con Ana María Aldón: "Yo soy de hablar las cosas e intentar entenderlas. Yo llamé a Ana para hablar las cosas y nunca se ha producido esa conversación".

La hija del torero asegura que el detonante del mensaje fue un comentario que ella hizo respecto a la ropa de Ana María Aldón, diciendo que estaba hecha para gente mayor. A raíz de esto, Gloria cree que le han acusado de cosas que no son ciertas, como por ejemplo de que Ana María le haya realizado sus trabajos de carrera: "Parece que soy la culpable de todo, a mi ella no me ha hecho mis trabajos".

Por otra parte, al emitirse algunas imágenes en las que se puede ver al torero bastante afectado por los medios de comunicación, Gloria se emociona y asegura que su padre es para ella "lo más grande". Confiesa que Ortega Cano lo está pasando muy mal últimamente, y aunque no lo cuente en televisión -refiriéndose a Ana María Aldón-, también está sufriendo mucho por esta situación: "Mi padre está delicado y esto le está afectando".

Otro de los temas que se ha comentado mucho en las últimas semanas, es respecto a la herencia de su padre, hecho que Carmen Borrego asegura que sería el detonante de esta guerra. Gloria Camila, en cambio, lo desmiente: "Yo no he firmado nada, ni he visto nada, ni he hablado con mi padre de este tema. Mi padre no ha puesto nada a mi nombre".

Finalmente, Gloria asegura que esta situación le genera bastante tristeza y confiesa que le da pena ver así a Ana María Aldón ya que le tiene cariño: "Me alegro de verdad que Ana haya acudido a un profesional y haya puesto tierra de por medio". Además, manda un mensaje de apoyo a la diseñadora: "Desde aquí le mando todo mi apoyo a Ana en su recuperación con la salud mental".

"Yo soy partidaria de que cada uno haga lo que quiera hacer, todo el mundo tiene derecho a sentarse y hablar. Yo no voy a responsabilizar a nadie, es culpa de todos. Yo también contribuyo a este malestar. Es todo un suma y sigue", concluye con el tema la hija del torero y pide públicamente "que se pare ya el tema" y "que cada uno tome sus decisiones en privado".

Gloria Camila confiesa lo mucho que le está afectando esto debido a lo mucho que le importan todos los implicados, motivo por el cual ella también ha tenido que comenzar a ir a terapia con el objetivo de tratar sus emociones y saber gestionar las situaciones.