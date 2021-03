Gloria Camila y su respuesta sobre si verá la docuserie de Rocío Carrasco: "No sé ni lo que voy a hacer mañana"

MADRID, 18 (CHANCE)

No se habla de otra cosa. "Rocío, la verdad para seguir vida", serie documental protagonizada por Rocío Carrasco y en la que desgrana en primera persona todas las polémicas que ha protagonizado a lo largo de su vida se estrena este domingo en Telecinco y hay un gran nerviosismo y preocupación no solo en Antonio David y Rocío Flores, sino también en la familia Ortega Cano y entre los Mohedano.

Mientras Antonio David intenta parecer tranquilo ante la que se avecina y su hija Rocío prefiere no opinar sobre el paso al frente de su madre, tanto Amador Mohedano, como José Ortega Cano y José Antonio Rodríguez - marido de Gloria Mohedano - prefieren esperar a ver el primer capítulo de la docuserie para pronunciarse sobre lo que desvele Rociíto después de 25 años de silencio.

Gloria Camila, hermana de la protagonista del bombazo del año, tía de Rocío Flores, hija de Ortega Cano - uno de los grandes señalados en los previos al esperado estreno - y uno de los grandes nexos de unión en el mediático clan, prefiere no pronunciarse sobre la reaparición mediática de Rocío Carrasco, en la que imaginamos confesará el motivo por el que no se habla con ella.

Aparentemente tranquila, Gloria asegura que "no voy a decir nada sobre el tema, lo siento" pero acaba por desvelar que no sabe si verá el primer capítulo de "Rocío, la verdad para seguir viva". "No sé ni lo que voy a hacer mañana", afirma la actriz, intentando mantenerse al margen de la docuserie de su hermana, que podría causar un auténtico terremoto en la familai.