Gloria Camila saca la cara por Rocío y David Flores: "Siempre voy a estar para cuando lo necesiten"

En un gran momento profesional y triufando en su debut como actriz en la serie 'Dos vidas', que tras su éxito de audiencia en TVE se estrenará próximamente en América, Gloria Camila intenta mantenerse al margen del desgarrador testimonio de su hermana Rocío Carrasco en su serie documental, pero no duda en salir en defensa de Rocío y David Flores en el momento más complicado de sus vidas por las durísimas confesiones de su madre, asegurando que sus sobrinos siempre podrán contar con su apoyo y que al final "la familia es la familia y en todas las casas se cuecen habas".

Muy ilusionada por el estreno de su serie en América, Gloria Camila desvela que "estoy muy contenta y tengo bastantes ganas de que la serie despegue porque es muy buena. Me encantaría que se llevara también a otros sitios y se valorara nuestro trabajo, igual que nosotros ponemos la ilusión a la hora de hacerlo". "Jamás pensé que iba a ser así y menos que iba a ser tan pronto. Estoy muy contenta y espero que guste mucho", afirma feliz.

Centrada en demostrar su valía como actriz, la hija de Ortega Cano habla maravillas de sus compañeros y de la experiencia de grabar una serie diaria, tan dura como gratificante: "Estoy muy orgullosa. Tengo un equipazo increíble delante y detrás de cámaras, somos todos una familia". "Estamos súper contentos y de verdad que yo me lo paso pipa, me río muchísimo, me encanta madrugar para ir a trabajar, me encanta estar ahí en el día, la verdad es que muy bien. Lo estoy compaginando y me gusta tanto el máster como la serie", añade.

Confesando que en casa están "todos muy contentos" con su éxito, Gloria no duda en comentar el arte que tiene su hermano pequeño, José María, de 8 años, al que recientemente vimos en redes sociales tocando el piano mientras Ortega Cano bailaba, protagonizando una simpática escena: "Ya me va a sustituir, mi hermano es maravilloso, es un artista, te toca el piano, la trompeta, quiere ser futbolista, luego te coge la muleta, es maravilloso".

Sin querer valorar las recientes declaraciones que su padre ha hecho sobre el cariño que sigue teniendo por Rocío Carrasco a pesar de su nula relación, Gloria confiesa que "no lo he visto, no veo la tele, es que no me da tiempo. Pero no te puedo decir nada, lo siento". "Sobre estos temas no te voy a decir nada así te ahorro el hacer le pregunta", confiesa.

Pese a su discreción, la hija de Rocío Jurado no ha dudado en sacar la cara por Rocío y David Flores, asegurando que "no me voy a meter en este tema pero si te puedo decir que Rocío y David son mis sobrinos y siempre lo van a ser igual que tengo otra sobrina pequeña que se llama Rocío, con los hijos de mis hermanos y siempre serán mis sobrinos".

"Los dos niños de mi hermana son mis sobrinos y siempre lo serán, siempre, para lo que sea y lo que necesiten, voy a estar siempre. Los que me importan y quiero son mis sobrinos. No te puedo decir más", ha confesado sin aclarar si Rocío Carrasco forma parte de ese núcleo pero confesando que "la familia es la familia, en todas las casas se cuecen habas".

