Gloria Camila se sincera: De cómo sobrelleva la presión mediática a si ha llamado a Rocío Carrasco

MADRID, 19 (CHANCE)

Más tranquila desde que su padre, José Ortega Cano, decidió cambiar su actitud con la prensa y ha transformado los nervios y las malas contestaciones por sonrisas y frases amables con las que intenta zanjar los rumores de crisis con Ana María Aldón, Gloria Camila se ha sincerado como nunca con sus seguidores. A través de varios stories compartidos en su cuenta de Instagram, la hija de Rocío Jurado ha contestado a varias preguntas personales, revelando cómo sobrelleva la presión mediática a la que está sometida su familia en los últimos tiempos o cómo afronta su participación en 'Pesadilla en el paraíso'.

Asegurando que "hay veces que es mejor no escuchar cuando alguien te pregunta" y que ella intenta contestar "lo que quiere y hasta donde quiere", Gloria Camila confiesa que ha "sobrellevado el acoso mediático hacia su familia que pone en juego la salud de su padre" - frase de una de sus seguidoras - "con ayuda psicológica y rodeándome de los que realmente me quieren y me cuidan". "Debemos remar siempre, nunca rendirnos" afirma.

Además, Gloria reconoce que "por dentro es frágil y muy sensible", explicando que su imagen fuerte es solo "una coraza muy grande como escudo de protección" frente a las críticas. Y hablando de críticas, la hija de Ortega Cano sabe que su participación en 'Pesadilla en el paraíso' traerá mucha cola, pero lo afronta con ganas e ilusión y se ha comprometido con sus seguidores a "no abandonar, dar lo mejor de sí, luchar y aprender" de la experiencia, aunque admite que no sabe cómo se le dará "lo de ordeñar vacas".

Muy enamorada de David García, Gloria no se plantea por el momento ampliar la familia, aunque confiesa que le encantaría ser madre en un futuro y tener, "como mínimo", 3 hijos. "Más si se puede" apunta, revelando algunos de los nombres que más le gustan y entre los que destaca "Fernando, León, Miguel, José, David, Rocío, Triana o Cayetana".

Y en una ronda de 'sorpresas', uno de sus seguidores no ha dudado en aconsejar a Gloria que llame a Rocío Carrasco porque cree que ambas se necesitan. "¿Quién dice que no lo haya hecho ya? Quien sabe" ha sido la respuesta de la colombiana, dejando entrever que podría haber levantado el teléfono para intentar acercar posturas con su hermana, con la que hace años que no mantiene ningún tipo de relación.