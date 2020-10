Gloria Camila y sus sorprendentes compras en una tienda de decoración

MADRID, 3 (CHANCE)

Sin titubear un ápice y con mucha contundencia ha desmentido Gloria Camila que se haya producido un acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco. La hija de Ortega Cano y de la desaparecida Rocío Jurado no ha dejado lugar a dudas y ha sentenciado alto y claro. "Lo niego totalmente, y rotundamente" aseguró la joven mientras descargaba la gran compra que portaba en el maletero de su coche.

Y es que, entre rumores de acercamiento con su hermana y de distanciamiento con su sobrina Rocío Flores, Gloria Camila se ha dispuesto a realizar el 'plan renove' de la vajilla de su casa. "la renovación de los platos" comentó al preguntarle a que se debía semejante carga en el carro de la compra al salir de una tienda de decoración.

El otoño para el clan Jurado, lejos de preverse tranquilo, apunta a que las discrepancias y diferencias van a seguir siendo una constante. Pero Gloria Camila, más cauta que en otras ocasiones, ha optado por echar el freno, y no solo el de su coche, al que ayudaron a cargar los compañeros de la prensa. Sino en cuanto a sus declaraciones sobre terceras personas que no están en su vida aunque, por ley, pertenezcan a ella.

Al publicarse la posible deuda que podría tener Fidel Albiac con Hacienda por la que debería 150.000 euros y podría perder parte de su patrimonio, Gloria sabe salir por la tangente y capea con la misma maestría que su padre se desenvolvía en la plaza. "¿Sabéis qué pasa? Yo estoy todos los días trabajando, voy, vengo, entro y salgo y no veo la tele para nada. Entonces, no tengo ni idea de lo que me decís".

No conforme con ello, instantes después de hacer estas declaraciones, Gloria publicó en sus redes sociales una ristra de stories en los que, además de dejarnos buena cuenta de que no conoce el verbo contrastar, repite hasta en tres ocasiones 'constratar', expuso su versión de lo sucedido antes de que "los programas que empiezan por las tardes cuenten lo que quieran".

"Desmiento todo lo que se está diciendo de mi sobrina, No nos hemos peleado, no nos llevamos mal. No nos hemos distanciado. Una vive en Sevilla la otra en Málaga. Cada una hace su vida y tiene sus cosas. Cuando viene a Madrid se queda en mi casa. Cada día hablamos por un grupo, hacemos facetime, 0 rollos raros. Nadie se ha puesto contacto conmigo, menos mi hermana Rocío Carrasco. Ni lo he ocultado ni yo se lo dije a mi padre. Hay que tener mucha sangre fía para inventarse tal noticia y además dar la capacidad a la mente de recrear una historia que no existe. La profesionalidad va cada vez disminuyendo mucho". Y tras estas palabras, la tranquilidad de Gloria Camila, al contrario que la profesionalidad de la prensa, aumentó mucho.