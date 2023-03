Gloria Camila, todo sonrisas con su novio, David García

MADRID, 6 (CHANCE)

Alejada del foco mediático y encantada con la decisión de Mediaset de que no se hable en sus programas ni de ella ni de ningún miembro de su familia, Gloria Camila es una mujer nueva. Si el pasado mes de octubre la hija de José Ortega Cano se rompía en sus redes sociales y, reconociendo que no estaba atravesando un buen momento anímico, decidía dejar la televisión para centrarse en su salud mental, cinco meses después atraviesa por uno de los momentos más dulces de los últimos tiempos.

Hace apenas una semana la hermana de Rocío Carrasco celebraba por todo lo alto su 27 cumpleaños con una fiesta celebrada en un conocido local de la capital a la que no faltaron ni su padre, ni su hermano José Fernando ni gran parte de su familia; de Rocío Flores a Chayo Mohedano, pasando por Rosa Benito y, como no podía ser de otro modo uno de sus grandes pilares, su novio David García.

Un cumpleaños en el que todo salió a la perfección y tras el que Gloria ha hecho balance del gran momento que que está viviendo y en el que, como confiesa, su gente tiene mucho que ver: "Me cuidan, me miman y me quieren con locura. ¿Y sabéis cuando me he dado cuenta de eso? Cuando he estado cayendo en lo más profundo de mi alma y ellos han hecho de paracaídas, y aunque digan que soy un pilar fundamental o el esqueleto de mi familia, lo cierto es que yo sin ellos no soy. No existo, ni quiero existir" ha reconocido en sus redes sociales.

Una felicidad en la que también influye el nuevo rumbo que la hija de Rocío Jurado quiere dar a su vida. Y es que como ella misma ha contado a sus seguidores, ha cogido de nuevo los libros y se está preparando para comenzar una carrera universitaria sobre la que por el momento mantiene el misterio.

Sin polémicas a la vista, Gloria ha decidido celebrar este nuevo inicio disfrutando con su novio David de una comida en una conocida cadena de hamburgueserías cercana a su domicilio. Todo sonrisas, la influencer abandonaba el lugar intercambiando confidencias con su chico, con el que paseó de la mano derrochando una felicidad que, como ha revelado, hacía tiempo que no sentía.

¿Un paso más en su relación? Tal y como ha confesado recientemente, está tan enamorada que le encantaría casarse con su novio -con el que lleva tres años de discreta relación- y tener hijos con él, a quien le ha agradecido que le haya hecho "creer en el amor y soltar esa coraza que llevaba hace tiempo porque no ya no sabía como curar mis heridas".