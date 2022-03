Gloria Camila zanja la polémica sobre su ausencia en el concierto en honor a Rocío Jurado

MADRID, 10 (CHANCE)

Después de las palabras que Ana María Aldón tuvo en 'Viva la vida' para explicar el momento personal en el que se encontraba, cansada de todas las polémicas que han salido a la luz tras el documental de Rocío Carrasco y de cómo éstas han afectado a su matrimonio, una revista de tirada nacional y diversos medios de comunicación informaban que Gloria Camila y Rocío Flores se distanciaban de la colaboradora.

Nada más lejos de la realidad, está más que desmentido por ambas partes... incluso este jueves, Gloria Camila ha aprovechado su espacio en 'Ya son las ocho' para aclarar cuál es su relación actual con Ana María: "No es uno de las mejores épocas que estamos pasando todos, pero estamos igual que siempre, he hablado con Ana y todo sigue genial" afirmaba la joven.

Además, la hija de José Ortega Cano aseguraba que está de acuerdo con Ana en que: "Hay que vivir a vida y superar los obstáculos" y confesaba que tras sus palabras hace unos días con Sonsoles Ónega, habló con ella para que no hubiese ningún problema: "La llamé y le pregunté si me había entendido, me entendió y yo entendí también su postura".

Sobre la comida de hace días con Rocío Flores y Antonio David, la joven ha confesado: "Con Antonio David bien, llevaba mucho sin verle, Rocío se iba al día siguiente y quedamos para comer, yo no tengo ningún problema con Marta Riesco ni con nadie".

Y la guinda del pastel ha venido cuando Gloria ha desvelado por qué decidió no acudir al concierto de Rocío Carrasco: "He visto algunos vídeos, fue un conciertazo, no tengo ningún problema, siempre que sea un homenaje con respeto y bonito... me invitaron, pero las cosas son como son y preferí no ir. En otras circunstancias hubiera ido".