Glovo elige Madrid para la puesta en marcha de un nuevo 'hub' tecnológico

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Glovo refuerza su apuesta por España con la inaguración este jueves de su nuevo centro de desarrollo tecnológico en Madrid, que se suma a los que la compañía tiene en Barcelona, Varsovia y Kiev.

En concreto, el nuevo 'hub' incluirá a más de 100 profesionales y se encargará de diseñar y desarrollar mejoras en la aplicación para posteriormente implementarlas en los 23 países en los que Glovo está presente.

Este 'tech hub' está ubicado en las nuevas oficinas en las que Glovo se ha instalado Madrid, en el barrio de Chamberí. En el último año, el equipo basado en Madrid ha pasado de 40 a 150 profesionales y la previsión para 2022 es superar los 200 empleados.

Glovo, además, va a impulsar en el Tech Hub de Madrid programas específicos para promover la incorporación de mujeres del sector tecnológico. Este proyecto se suma a diversos programas de promoción de la mujer en el sector STEM impulsado por la compañía.

Elisa Caballero, actual directora global de estrategia de ingeniería en Glovo, será la encargada de dirigir este centro. "De las más de 900 ciudades en las que estamos presentes en todo el mundo, hemos elegido Madrid por la alta densidad de talento tecnológico que estudia y trabaja en la ciudad. Queremos seguir posicionando Barcelona, Madrid y el conjunto del país como un referente tecnológico a nivel europeo", ha señalado.

Además de la inversión en desarrollo, Glovo también ha seguido apostando por ampliar su presencia en el país. La compañía cerrará este 2021 con 400 nuevas ciudades, alcanzando ya un 80% de cobertura del territorio español. Para el primer semestre de 2022, Glovo tiene previsto sumar al menos 100 nuevas ciudades.

"Glovo ofrece una vía de digitalización para todo tipo de establecimientos y queremos que lo sea también para todo tipo de ciudades. Nuestra estrategia de expansión se ha centrado en el último año en las ciudades medianas y pequeñas y vamos a seguir trabajando en 2022 para seguir ampliando nuestra presencia por todo el país", ha señalado el director general de Glovo para España y Portugal, Diego Nouet.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid; Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Ángel Niño Quesada, Concejal de Delegado de Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; César Tello, Director Digital de Adigital, y Carlos Mateo, Presidente de la Asociación Española de Startups.

AYUSO DEFIENDE EL 'MODELO RIDER'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "gran noticia" que Glovo haya elegido la región para establecer su cuarto centro de innovación donde encontrar soluciones que "exportar a más de 900 ciudades" donde la empresa tiene presencia.

Esto lo ha vinculado con la colaboración público-privada que genera "esa ilusión y ganas de salir adelante" tras la pandemia del Covid-19.

Entiende, además, que refleja la contraposición entre distintos modelos. Uno en el que la Administración se encarga de "acompañar" para hacer crecer a las empresas con un "incentivo a la innovación e iniciativa privada" frente a los que "expulsan por motivos ideológicos" y se basan en "subvencionar", pero no en "crear riqueza".

También ha contrapuesto su visión del desarrollo a través de la "unión" y de la "libertad y el intercambio" como motor para la "cohesión social" frente a aquellos que "quieren descentralizar sin unir en esfuerzos".

Por otro lado, Ayuso ha defendido que el "modelo rider" permite emplear a estudiantes y a personas con difícil inserción laboral.

"El modelo 'rider' permite emplear a estudiantes que quieren compatibilizar estudios con trabajo o dar oportunidades a otros que tienen una difícil reinserción y que encuentran una oportunidad en cualquier etapa de su vida laboral", ha asegurado.

El tercer frente de comparación ha sido la apuesta del Ejecutivo madrileño de eliminar todos sus impuestos propios desde enero frente a la "subida a los autónomos de sus cuotas" recogida, según la presidenta, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Es por ello que ha reafirmado su voluntad de seguir siendo el "motor económico de España" a través de la "confianza", la atracción de inversión y talento y la reivindicación del papel de la empresa privada, los autónomos y los trabajadores que se "sacrifican".

"Sabemos que somos un polo de atracción de talento, emprendimiento y oportunidades y por lo tanto vamos a seguir defendiéndolo desde la libertad para seguir creciendo. Para que todas las personas que tengan una buena idea se puedan poner en marcha, que no haya justificaciones impositivas y regulatorias que lo impidan. En Madrid no va a haber sorpresas, no vamos a castigar a la innovación con nuevos impuestos o con nueva regulación. Todo lo contrario", ha incidido.