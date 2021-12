El Gobierno aboga por el impulso de redes empresariales para aumentar la productividad del país

Calviño defiende el diálogo para que las reformas sean entendidas y tengan mayor legitimación con el conjunto la sociedad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que uno de los vectores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es fomentar redes empresariales para el aumento de la productividad de España, un país que mayoritariamente está compuesto por pymes.

"En el plan están los elementos de la cooperación entre empresas o el refuerzo con la asociación en red de empresas innovadoras", ha señalado la vicepresidenta durante la jornada "Reformas para la Recuperación: productividad, crecimiento empresarial y clima de negocios", en la que también ha participado el ministro de Universidades, Manuel Castells.

Sobre esto, Castells ha señalado que la productividad es realmente el principio fundamental para el crecimiento económico, creación de riqueza y redistribución. Para su impulso, el ministro ha señalado que hay tres factores que son fundamentales, qeu van desde la transformación tecnológica, hasta la organización en red y los recursos humanos.

En este sentido, Castells ha explicado que, aunque las empresas que crean más empleo son las pymes, son las de más baja productividad tienen. "Tenemos un país de pymes, fundamentalmente, y de grandes empresas competitivas que son las que crean empleo de calidad pero esto a un cierto nivel es estrategia limitada que se agota en el tiempo", ha advertido el ministro de Universidades.

Entre las soluciones, el ministro ha destacado construir una masa crítica de funcionamiento en red, tanto interna o con otras pymes y adentrarse en proyectos conjuntos que las hagan más competitivas.

LA CNMC INSTA A ACTUAR SOBRE LAS PYMES PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD

Sobre este tema, la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha explicado que el ecosistema empresarial español está compuesto en su mayoría por pymes, con un total de unas 3 millones, que supone prácticamente el 90% del total del tejido empresarial. Además ha señalado que este tipo de empresas son relativamente más pequeñas en España que en el resto de Europa, especialmente en comparación con países como Alemania.

"Actuar sobre el desempeño de esas empresas se revela esencial para impulsar la eficiencia y la productividad de la economía", ha urgido Fernández, tras argumentar que, por ello, las reformas destinadas a las pymes han sido de especial atención en España y el resto de la Unión Europea.

Las pymes has sufrido esta pandemia con especial virulencia, sobre todo sectores como comercio, turismo, restauración o transportes. Según la presidenta de la CNMC ha destacado las medidas del Gobierno para paliar estas dificultades, pero ha lamentado que la urgente puesta en marcha de estas ayudas no han permitido un diseño particularizado para cada situación. "Lo contrario habría demorado demasiado su entrada en funcionamiento dada la imperiosa necesidad de liquidez y no habría servido al propósito", ha reconocido.

Ahora, ante una etapa de recuperación, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia dedica uno de sus componentes, el 13, a las pymes, agrupando numerosas iniciativas. Entre ellas, Cani Fernández ha señalado reformas que pretenden mejorar el clima de negocio y la digitalización, la ley crea y crece o la reforma del marco concursal.

Todas ellas tratan, según Fernández de facilitar que las transformaciones de la economía alcancen a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y beneficien a los trabajadores que de ellas dependen.

EL CES: "LOS BUENOS EMPLEOS LOS CREAN LAS BUENAS EMPRESAS"

En la apertura de las jornadas, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha señalado el gran reto al que se enfrenta el país es crear empleo de calidad y para más personas y en más lugares del país. "Parte de la desigualdad están vinculadas a los problemas de empleo", ha advertido.

Ante esto, Costas ha apuntado que "los buenos empleos los crean las buenas empresas", por lo que ha instado a facilitar la creación y el crecimiento de las mismas, romper la elevada mortalidad empresarial y acabar con ese pequeño tamaño empresarial, y dar segundas oportunidades.

VINCULA EL ÉXITO DE LAS REFORMAS CON LOS APOYOS A LAS MISMAS

Por ello, considera que es un buen momento para acometer reformas clave para la economía, ante la "ventana" de oportunidad que se abre con los fondos europeos. "Las reformas que tienen éxito son las que se llevan a cabo en una situación de cierta expansión de la economía y cuando hay apoyo a las reformas", ha señalado.

En este momento, Costas considera que hay vientos favorables para el éxito de las reformas por los fondos europeos con los que se pretenden modernizar el país, sacando las reformas planteadas en el Plan de Recuperación adelante.

Sobre esto, Calviño ha remarcado la importancia de establecer un diálogo sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las reformas sean entendidas y tengan mayor legitimación con el conjunto la sociedad.

De hecho, la vicepresidenta ha destacado que desde el principio el Gobierno está "muy comprometido" con este tipo de intercambios y de diálogos. En este sentido, ha mencionado la nueva conferencia sectorial impulsada con las comunidades autónomas para poder debatir con los gobiernos autonómicos.