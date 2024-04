El Gobierno se abre a mantener la cotización del subsidio de 52 años, vinculada a la tasa de paro, según CCOO

El sindicato reconoce que los acercamientos con algunos grupos parlamentarios están "costando trabajo", sobre todo con Podemos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha planteado a los agentes sociales de manera "verbal" una medida para la reforma del subsidio por desempleo que posibilitaría mantener la base de cotización de los mayores de 52 años en el 125% y vincular la misma a la evolución de la tasa de paro, según ha afirmado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo.

De esta manera, el Ejecutivo daría respuesta a la principal razón por la que Podemos votó en contra de la reforma del subsidio por desempleo en el Congreso de los Diputados el pasado enero, y que supuso la no aprobación de la norma, ya que el 'no' de Podemos se sumó a los votos en contra de PP y Vox.

No obstante, Bravo ha recalcado que esta medida es una "propuesta verbal" que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales en la mesa de negociación del subsidio por desempleo que se está realizando por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por lo que no es una propuesta que se haya planteado de manera "escrita".

"En relación con la base de cotización de mayores de 52 años el Gobierno lo que ha dicho es que presentaría una propuesta, pero no la ha concretado. Sí ha dicho que podría ser una propuesta que sería interesante en la medida en que podría mantener el 125% para todo el mundo en la situación actual y que podría estar vinculada a la evolución de la tasa de paro, pero no ha la presentado", ha remarcado.

Durante una rueda de prensa para presentar el informe 'Mercado de trabajo y protección por desempleo', Bravo ha indicado, respecto a una medida de estas características, que desde el sindicato "analizarán" la propuesta que se les planteé, pero ha subrayado que el Gobierno debe tener claro que la propuesta tiene que "tener visos" también de ser aprobada en sede parlamentaria.

Al respecto, ha asegurado que el Ejecutivo les ha trasladado su "voluntad" de aprobar la reforma y presentar el proyecto ley, pero que tienen "dudas" de si van a tener una mayoría suficiente o no para sacar adelante la misma, por lo que desde CCOO consideran que "no se está avanzando" en la reforma.

CCOO QUIERE REUNIRSE CON PODEMOS

De igual manera, Bravo ha reconocido que los acercamientos con algunos grupos parlamentarios están "costando trabajo", sobre todo en relación a Podemos, a los que le han pedido en distintas ocasiones una reunión, pero no han concretado hasta el momento una fecha para la misma.

"Hemos pedido la reunión en dos ocasiones y la contestación es cordial, es afable, como siempre, la relación es fluida, no hay ningún problema, pero no se concreta esa reunión", ha detallado.

PROBLEMAS CON LA PARCIALIDAD Y EL PASO AL IMV DESDE EL SUBSIDIO

No obstante, Bravo ha reconocido que en la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sí se tiene "encima de la mesa" una solución para la desaparición de la parcialidad de los subsidios, que sólo existe en los subsidios distintos del de mayores de 52 años, y que afecta fundamentalmente a mujeres. "El Gobierno ha aceptado que la reivindicación que planteábamos tenía que ser resuelta", ha recalcado.

De igual manera, ha afirmado que el Ejecutivo ha reconocido que no se puede derivar al ingreso mínimo vital (IMV) a algunos colectivos porque directamente se les excluiría, sobre todo en el caso de los emigrantes retornados, aunque todavía no hay encima de la mesa "ninguna propuesta concreta".

"Se ha aceptado por parte del Gobierno que había que regular cómo se integraban en el IMV el resto de colectivos. Hablamos de en torno a 120.000 personas, de las cuales tres cuartas partes son las personas beneficiarias de la renta activa de insumos, y en torno a algo más de 90.000 personas, que son perceptoras de la renta activa de inserción", ha subrayado Bravo.

Por otro lado, Bravo ha lamentado que el Gobierno no esté escuchando otras reclamaciones sindicales en relación al subsidio por desempleo. En esta línea, ha remarcado la diferenciación en el tratamiento de las prestaciones de los subsidios por desempleo durante el primer año.

"No entendemos que la mejora que había en el Real Decreto [no aprobado] para que se cobraran el 95% del Iprem seis meses, el 90% del Iprem seis meses y a partir del decimotercer mes ya el 80%, no se aplique a todos los subsidios", ha criticado.

De igual manera, ha reconocido que Trabajo no ha aceptado una ampliación del perímetro de las personas menores de 45 años sin cargas familiares en el acceso al subsidio propuesta por el sindicato.

Desde CCOO, buscan que las personas menores de 45 años sin cargas familiar que tienen 12 meses cotizados, y determinan una prestación contributiva de al menos cuatro meses, puedan acceder al subsidio después.

"El Gobierno ha mejorado la situación actual en su propuesta [el real decreto que decayó], pero sólo para aquellos que hayan cotizado 36 meses, por tanto, hay un universo de 12 a 36 meses que no quedaría cubierto", ha indicado.

EL SUBSIDIO DE MAYORES DE 52 LO COBRAN MÁS MUJERES POR PRIMERA VEZ

Por otro lado, durante la presentación del estudio, la responsable de la elaboración del informe, Hortensia García, y Bravo han recalcado que, frente al año anterior, en 2023 todas las prestaciones asistenciales han tenido sesgo de género, ya que ha habido más mujeres que hombres cobrando el subsidio para mayores de 52 años.

"Hay modificaciones que ha habido en el marco de relaciones laborales en relación con la incorporación del empleo femenino, pero la realidad es que las prestaciones, los subsidios de 480 euros, son fundamentalmente femeninos y es un dato que conviene destacar también", ha recalcado Bravo, que ha señalado que el subsidio para personas mayores de 52 años protegió al 45% de los beneficiarios de prestaciones asistenciales en 2023.

En esta línea, ha aseverado que "todas las prestaciones asistenciales tienen ya sesgo de género y de edad", ya que este tipo de prestaciones las cobran mayoritariamente mujeres de 50 años o más.

Por otro lado, durante la presentación del estudio, también ha puesto de relieve que de las 650.000 personas que llevaban más de cuatro años inscritas como demandantes de empleo en 2023, dos tercios son mujeres.

En la misma línea, ha advertido de la caída de la afiliación en los trabajadores del hogar y de la brecha entre los datos de afiliación de la Seguridad Social, que apuntan a 372.000 relaciones en alta de empleados de hogar, y la Encuesta de Población Activa (EPA), que dice que hay 400.000 personas en empleo doméstico.