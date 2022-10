El Gobierno admite su "frustración" por la falta de una reforma en la financiación autonómica

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moraga, ha admitido la frustración del Gobierno por la no llegada de una nueva reforma en el sistema de financiación autonómica, en buena medida por la crisis de la pandemia en 2020 y la invasión rusa en Ucrania este año.

"Entiendo la frustración, la frustración también la tengo yo", ha reconocido Olóndriz durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputaados.

La secretaria se ha remontado a los hitos pasados en la hoja de ruta para la ansiada reforma, desde el 2017, cuando se elaboró un informe que fue analizado posteriormente por un Comité de Evaluación Técnica Permanente y cuyas conclusiones se elevaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera el 7 de febrero de 2020.

Sin embargo, la secretaria ha recordado que semanas después, el 14 de marzo, se decretó el Estado de Alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. "En aquel momento no podíamos atacar la deseada reforma de financiación autonómica", ha explicado Olóndriz.

No obstante, la secretaria ha garantizado que la reforma no se ha aparcado "ni mucho menos". "No está aparcado ni mucho menos, pero en ese momento nos tuvimos que focalizar de dotar de recursos a las comunidades autónomas fuera del sistema", ha apostillado.

Una vez pasada la crisis sanitaria, Olóndriz se ha referido a la invasión rusa del pasado 24 de febrero, dos meses después de que la Secretaría General enviara a las comunidades un informe técnico sobre la metodología de cálculo en la población ajustada, un elemento "central" del sistema de financiación autonómico.

La Secretaría puso de fecha límite el 22 de enero de este año para que las comunidades mandaran las observaciones pertinentes a la Secretaría. "No es que no queramos reformar el sistema de financiación, soy de las personas más convencidos de que el sistema de financiación se tiene que reformar", ha subrayado la secretaria.