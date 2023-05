Gobierno admite que Países Bajos no es paraíso fiscal, tras acusar a Ferrovial de irse para eludir impuestos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha reconocido que la normativa tributaria española no reconoce a Países Bajos como una jurisdicción no cooperativa, lo que antes se conocía como paraíso fiscal, y todo ello después de haber criticado en reiteradas ocasiones el cambio de sede de Ferrovial a este país por considerar que la empresa lo hacía para pagar menos impuestos.

Tras conocerse la decisión de Ferrovial de fijar su sede en Países Bajos, dirigentes de los partidos que forman parte del Gobierno vincularon ese traslado a un intento de pagar menos impuestos y la ministra de derechos Fiscales, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, llegó a hablar de "dumping fiscal" y tachó a la constructora de "empresa pirata" a la que había que "atar en corto" para "que tengan que devolver hasta el último euro que les dieron los españoles".

La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, avisó de que Ferrovial podría exponerse a sanciones fiscales y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su último debate en el Senado, advirtió contra las empresas que tratan de "evadir impuestos" trasladando su sede a otros países.

EL GOBIERNO PACTÓ MEDIDAS CONTRA LA DESLOCALIZACIÓN

De hecho, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo con EH Bildu para que la próxima Ley de Industria condicione la concesión de ayudas públicas a empresas a que estas no deslocalicen su actividad y que, en caso de hacerlo, tengan que devolver los recursos obtenidos.

En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que, en primer lugar, la figura de paraíso fiscal ya no existe, pues pasó a titularse jurisdicción no cooperativa mediante la transposición de una directiva europea.

A renglón seguido, en su contestación a varios diputados del PP, el Ejecutivo indica que Países Bajos no se encuentra en la lista de regímenes fiscales perjudiciales o que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas. "En consecuencia, Países Bajos no tiene la condición de jurisdicción no cooperativa", remarca.

El Gobierno detalla que esta nueva denominación se produjo con la modificación de una disposición adicional de la Ley 26/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal, introducida mediante la mencionada transposición de la Directiva Europea.

En febrero de este año se publicó en el BOE una Orden del Ministerio de Hacienda por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas, entre las cuales "no es encuentra Países Bajos".