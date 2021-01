Gobierno y agentes sociales reanudan hoy la negociación sobre ERTE y Díaz se cita con sus dirigentes

La ministra ha convocado a los líderes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a las 19.30 horas para hablar sobre la modernización del mercado laboral

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes, a partir de las 17.30 horas, para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), encuentro en el que podrían cerrar un acuerdo para prorrogar esta herramienta al menos hasta el 31 de mayo.

Posteriormente, a las 19.30 horas, dará comienzo otra reunión del diálogo social, ésta al máximo nivel, con el objetivo de abordar cambios en el mercado laboral, según fuentes conocedoras del encuentro.

La primera reunión para prorrogar los ERTE tuvo lugar el pasado viernes y se saldó con bastante entendimiento entre las partes, que parecen estar de acuerdo en extenderlos como mínimo hasta esta fecha, según informaron a Europa Press en fuentes del diálogo social.

Tras este encuentro, Gobierno, sindicatos y empresarios se emplazaron a una nueva reunión este lunes a las 17.30 horas, para seguir avanzando en las negociaciones, que en esta ocasión no se prevé que se dilaten hasta el último momento, como ocurrió la vez anterior.

Así, desde el Ejecutivo se indicó a Europa Press que su compromiso es cerrar esta negociación cuanto antes, sin agotar el plazo vigente de los ERTE (31 de enero), tal y como ya avanzó hace unos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno ha ofrecido a los agentes sociales prorrogar el acuerdo vigente actualmente, si bien sindicatos y empresarios tienen que analizar el texto definitivo del Ministerio de Trabajo este lunes.

De prorrogarse los ERTE hasta el 31 de mayo, la herramienta estaría vigente hasta más allá de la fecha en la que finaliza el estado de alarma (9 de mayo) y pasada la Semana Santa, que este año se celebrará entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Esta nueva fecha permitiría así proteger al sector turístico, uno de los más castigados por la pandemia.

El vídeo del día Díaz Ayuso: “Lo importante ahora es procurar el acceso

y el abastecimiento a los hospitales tanto

de la vacuna como de la alimentación

y otros instrumentos necesarios como el oxígeno”

"A todas las partes les parece bien prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo y que se prorrogue el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo, con algunos ajustes", señalaron fuentes de CCOO, que hablan tanto de ajustes técnicos como de otro tipo.

Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, defendió el viernes pasado la necesidad de prolongar los ERTE mientras dure la pandemia y de que se prorroguen de manera automática.

"Demos estabilidad a las empresas, a los trabajadores que están en ERTE, demos tranquilidad y resolvamos este tema", dijo Álvarez, que pidió al Gobierno "que no se saque ningún conejo de la chistera" y que prorrogue esta herramienta en las condiciones actuales.

Desde CCOO entienden también que el acuerdo vigente da respuesta a las necesidades actuales y a las que se puedan plantear ante una tercera ola del Covid. "No se precisan demasiados cambios, aunque sí hay que introducir algunos elementos técnicos e incluso alguna redacción más clara para evitar problemas de interpretación", apuntaron desde el sindicato de Unai Sordo.

CEOE PIDIÓ PODER DESPEDIR SIN DEVOLVER TODAS LAS AYUDAS

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido que la prórroga de los ERTE dure por lo menos hasta junio y que se permita a las empresas ajustar plantillas sin tener que devolver las exenciones correspondientes a todos los trabajadores del ERTE, sino sólo las correspondientes al trabajador que se despida.

"Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más", defendió el líder de la CEOE.

Actualmente, las empresas acogidas a un ERTE están obligadas a mantener el empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de su actividad. Si incumplen este compromiso deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores del ERTE y no sólo por los que sean despedidos. Lo que plantea Garamendi es que sólo tengan que devolverse las ayudas del trabajador que sea despedido.

Esta idea no cuenta con el beneplácito de los sindicatos, que piden que se mantenga el actual compromiso de empleo. "La CEOE sabe que en Francia, Italia y Alemania el mantenimiento del empleo es un año y estas patronales de estos países no han presentado ningún tipo de objeción", replicó el líder de UGT, quien añadió que "parece razonable" que "si por cada 100 euros que el Estado ha invertido en la pandemia, 75 han ido a ayudar a mantener a las empresas, que el mínimo que se le puede exigir a éstas es el mantenimiento del empleo".

DÍAZ SE CITA A LAS 19.30 HORAS CON LOS AGENTES SOCIALES

Junto a la reunión de ERTE, este lunes se producirá un encuentro al máximo nivel entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.

Será a las 19.30 horas y, según fuentes del diálogo social, el objetivo es hablar sobre los proyectos del Ministerio para la "modernización" del mercado laboral, lo que podría incluir la reversión parcial de la reforma laboral del PP del año 2012.